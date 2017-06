PROVINCIA

Vidal insiste en que el rechazo docente es por "cuestiones políticas" y que "los chicos son rehenes"

Luego de otra reunión paritaria sin acuerdo entre su gestión y los gremios docentes, la Gobernadora expresó, tal como lo hizo en oportunidades anteriores, que el paro anunciado por los maestros para este miércoles obedece a razones políticas.

"En los últimos 10 años la educación pública se privatizó. Llevamos acumulados más de 120 paros en los últimos años; claramente eso no mejoró la educación pública ni el salario de los docentes", señaló la mandataria en su paso por el programa Odisea ArgentinaAgregó que "si nosotros firmamos en lo que va de nuestro gobierno una paritaria y estamos discutiendo la segunda y los dirigentes gremiales hace más de diez años firmaron 10 u 11 paritarias y no lograron un salario mejor, entonces hay que ver las responsabilidades. Las escuelas perdieron chicos y perdieron calidad"."Yo no quiero una escuela pública en decadencia, porque esos chicos que viven en esos barrios no eligen, van a la escuela pública. La discusión es más profunda que el paro del miércoles por no devolver los descuentos de los días de paro", insistió la uno de la administración provincial.A modo de cierre, indicó que "después de haber hecho 13 reuniones con 9 propuestas, una mejor que la otra, con una propuesta similar a la que están cerrando la mayor parte de las provincias del país, yo solo puedo pensar que es política y que una vez más los chicos se quedaron de rehenes"."Yo solo le puedo decir a los docentes que vamos a seguir pagando el aumento a cuenta hasta que nos pongamos de acuerdo con los dirigentes gremiales", manifestó sin vueltas.Por su parte, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza minimizó los 40 días sin reuniones de la mesa técnica salarial docente y manifestó: "la Provincia va a estar dispuesta a juntarnos todas las veces que haga falta". Asimismo, en declaraciones radiales, señaló que "la decisión del paro es de los gremios, no de los docentes".En ese marco, sostuvo: "No me parece digno el sueldo, pero tenemos un país más pobre de lo que pensamos. A todos nos gustaría que ganen más, pero para pagar más necesitamos más recursos, endeudarse o aumentar los impuestos".