NUEVA NEGATIVA

El gobierno bonaerense le ofreció un 21% a los docentes pero la propuesta fue rechazada

El gremio docente volvió a rechazar un nuevo ofrecimiento de la Provincia. La misma fue de un aumento del 21% con cláusula gatillo más un plus por presentismo y una recomposición por 2016 de $2.000 por cargo o $4.000 por 2 cargos es la oferta.

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, su par de Economía, Hernán Lacunza y el director de Educación, Alejandro Finocchiaro se reunieron hoy con los principales gremios docentes en el ministerio de Economía pero la propuesta plurianual ofrecida por el equipo de María Eugenia Vidal volvió a ser rechazada por los gremios docentes.Así las cosas, se termina de plasmar un a nueva negativa a la oferta del Ejecutivo provincial y los gremios vuelven a alzar la guardia y el conflicto se sigue estirando mes a mes. Así las cosas, se espera que en las próximas horas se anuncien más medidas de fuerza, entre las que no se descartan movilizaciones y paros.¿Qué había ofrecido el gobierno? Para el 2016, otrogar un pago extraordinario no remunerativo en concepto de compensación salarial por un monto de 2.000 por cargo o su equivalentre en horas cátedra hasta un máximo de $4.000 para dos cargos por docente o su equivalente en horas cátedra, pagadero durante el mes de junio.Para el año 2017 el gobierno de María Eugenia Vidal propuso hasta abril un aumento del 11% respecto a diciembre del 2016. Para julio, la aplicación de la clausula de ajuste automático de acuerdo al índice de precios al consumidor que informe el Indec para el periodo abril-junio. Para septiembre, un aumento del 21% respecto a diciembre del 2016. Además para el último semestre del año, una vez publicado el índice de precios al consumidor del Indec del año 2017, se aplica la clausula de ajuste automático.La propuesta detallaba también que la bonificación por presentismo será de carácter no remunerativo y se abonará cuatrimestralmente de acuerdo a la disminución interanual de la masa salarial en suplencias correspondiente al cuatrimestre anteriorPara los años 2018 y 2019, el ofrecimiento se basaba en un incremento salarial en dos tramos equivalente a la inflación que se registre en ese año más el 10% de dicha inflación y una bonificación por presentismo.