DECLARACIONES

Desde el massismo cruzan a Insaurralde y Ritondo y piden que expulsen a un comisario

El diputado bonaerense, Ramiro Gutiérrez, opinó sobre la actuación del comisario inspector y jefe de la Departamental de Lanús, Juan Carlos Villar y consideró que es "inentendible que ni Ritondo ni Insaurralde lo hayan expulsado".

El diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la Cámara baja, Ramiro Gutiérrez, se refirió a la actuación del comisario inspector y jefe de la Departamental de Lanús, Juan Carlos Villar, quién increpó a los vecinos de Lomas de Zamora que fueron hasta la sede policial a pedir mayor seguridad.Para el legislador massista: “No debe formar más parte de la fuerza si la gobernadora Vidal pretende cambiarla y sacar a los malos policías”.En ese sentido, el hombre oriundo de Dolores apuntó que “un comisario de la Policía de la Provincia que, en lugar de defender a las víctimas, las agrede, las increpa, no debe ser más parte de la fuerza”.De este modo, el legislador del espacio que preside Sergio Massa, cuestionó en duros términos al efectivo y responsabilizó al ministro Cristian Ritondo y al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde por no haber expulsado al comisario inspector.“O manejas la policía o la policía te maneja a vos. Hay que voltear a los primeros 100 grandes que manejan la droga en la Provincia y meter en cana a los policías que los bancan. En simultáneo hay que ir por las armas negras de los delincuentes, hoy un pibito de 14 está armado a plena luz del día. Si nada de esto ocurre es porque no se está jugando a fondo”, consideró.Cabe recordar que ayer, Villar protagonizó un duro cruce con un grupo de vecinos de Lomas de Zamora que reclamaban en la comisaría de ese distrito por mayor seguridad. “No me rompan las pelotas con chicanas, tengo 28 años como policía”, se escuchó decir al efectivo policial en una filmación realizada por un vecino presente.