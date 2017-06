AGENDA ELECTORAL

La inseguridad se mete en la campaña y los alcaldes del PJ apuran a Vidal para que tome medidas

Se calienta la campaña 2017, a poco más de 10 días para que se cierren las listas, intendentes del peronismo coparon la agenda mediática y política con reclamos para que el gobierno de María Eugenia Vidal instrumente medidas que combatan la inseguridad. Ritondo se reunió con Insaurralde y reforzó la seguridad en Lomas de Zamora.

El peronismo mete un cambio de frente en la estrategia discursiva en la previa de la zona caliente de la campaña y deja por un lado el impulso de la emergencia Social y Alimentaria para pasar a reclamar por mayor medidas de seguridad en el terreno clave donde se definen las elecciones: el Conurbano bonaerense.Así las cosas, tras que una serie de hechos de inseguridad ganaran trascendencia en los medios, intendentes de la Primera y la Tercera sección electoral salieron a pedirle mayor acción al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y la mandataria provincial, María Eugenia Vidal."Considerando que la Policía Bonaerense y la Policía Local dependen operativamente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, requerimos que la Gobernadora instrumente acciones frente a los casos de inseguridad que se repiten dejando como saldo la pérdida de vidas inocentes" indicaron los jefes comunales.Los intendentes solicitaron también ser convocados por la Gobernación. "Queremos hacernos cargo de la Policia Local pero para ello necesitamos que se concrete por ley su traspaso a los Municipios ya que actualmente depende de la Provincia", sostuvieron.Además anunciaron que le solicitarán a los jefes de bloques de ambas Cámaras de la Legislatura Provincial que convoque a una sesión especial para tratar este tema "porque no hay más tiempo para seguir esperando", finalizaron.Uno de los intendentes que, a título personal, salió a marcar la cancha fue Martín Insaurralde. El jefe comunal de Lomas de Zamora, añadió: “La gente tiene bronca, está desesperada, y tiene toda la razón del mundo”.En ese sentido, agregó: “Hoy nada alcanza, el dolor y la angustia de la gente son tremendos, nos piden que trabajemos en conjunto”.“Todos los reclamos son razonables: la seguridad es una deuda pendiente y la tenemos que resolver todos los sectores políticos juntos”, agregó el Intendente de Lomas de Zamora quien además consideró: “La seguridad ciudadana depende de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional pero quiero ayudar”.En este sentido, Insaurralde, que estuvo reunido y en contacto con familiares de las víctimas se reunió hoy con el ministro Cristian Ritondo para extremar medidas.“Entiendo que la Gobernadora debe ocuparse de la situación de inseguridad que vive toda la Provincia, pero yo voy reclamar incansablemente por mis vecinos a quienes represento y necesito llevarles respuestas”, resaltó.“En Lomas de Zamora trabajamos incansablemente para cuidar más y mejor a la gente, pero frente a casos como los que ocurrieron en los últimos días, es claro que no alcanza, y los vecinos nos piden un compromiso mayor a todos los sectores políticos, con la intervención indispensable del Gobierno Nacional, la Justicia y el Poder Legislativo frente a la gravedad del caso”, cerró Insaurralde.Tras dicho encuentro, el propio Cristian Ritondo, dispuso reforzar la seguridad y tareas preventivas en el distrito sumando personal policial asignado al traslado de detenidos para que esté en la calle, además de incrementar los móviles para las dependencias locales.En ese contexto se sumaron 35 patrulleros, más de 120 policías, 10 móviles para comisarías por parte del Municipio, y se eleva a 140 los efectivos del UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, creada recientemente para dar respuesta rápida, realizando tareas de acción y no de prevención).Asimismo, se informó que se incorporaron 10 patrulleros y 20 motos. "El vecino es parte central de la lucha contra el delito porque es el que alerta, yo quiero una policía cerca de la gente, nosotros tenemos la responsabilidad política de dar respuesta, estamos trabajando desde el día cero", afirmó Ritondo.Durante el encuentro, también se resolvió conformar una "Mesa de trabajo con representación de Provincia, Municipio y vecinos del distrito".