ELECCIONES 2017

El kirchnerismo apura los nombres y la estrategia del 2009 vuelve a la escena

Según pudo saber La Tecla.info, la posibilidad que se baraja con mayores chances es que los hombres y mujeres de peso vayan al frente de las nóminas en los diferentes estamentos. Varios intendentes podrían ir como cabeza en sus distritos y otros exintendentes volverían al ruedo.

En las elecciones de 2009, Néstor Kirchner dio la orden a los intendentes del Frente para la Victoria de encabezar las listas en sus distritos y fortalecer el armado electoral del espacio. En ese sentido, todo indica que el kirchnerismo volverá a recurrir a la vieja estrategia electoral y los hombres y mujeres “grandes bajen al territorio”.Así lo aseguró a La Tecla.info uno de los principales armadores que tiene el nuevo frente que llevaría a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora.En definitiva, mientras por un lado se avanza en los plazos legales que hay que cumplir para presentar el frente en la Junta Electoral el próximo miércoles 14 de junio, por el otro se avanza en la definición de los nombres.En ese sentido, una de las estrategias que baraja el kirchnerismo, y la que pica en punta para consolidarse, es una muy similar a la del 2009. “Que los grandes bajen al territorio”, explicó uno de los armadores del espacio.De esa manera, las listas a concejales de los distritos podrían estar encabezadas por los acaldes, y en algunos casos por los intendentes que dejaron el gobierno en 2015. Inclusive, uno de los hombres que podría ir al frente de la nómina legislativa local sería Jorge Ferraresi, en Avellaneda, y lo mismo ocurriría con varios jefes comunales que al igual que el ‎avellanedense logran cosechar del respaldo social en sus comunas.Asimismo, en los partidos donde el gobierno ya no pertenece al Frente para la Victoria, muchos de los derrotados en 2015 podrían volver al terreno electoral, como el caso de Brandsen, donde Gastón Arias pica en punta para ser el número uno de la lista a concejales.Conforme a lo manifestado a La Tecla.info, la estrategia tiene el objetivo de fortalecer los territorios con figuras relevantes, por ello los senadores y diputados que vencen su mandato podrían “ir a jugar a sus distritos”, además de los actuales y ex intendentes.En ese sentido, la diputada bonaerense Karina Nazabal fue la primera en hacer públicas sus intenciones de “pasar” de la Legislatura provincial a pelear por el Concejo Deliberante de Lanús. En la misma línea, se encuentran figuras como Juan José Mussi (Berazategui), Liliana Pintos (La Matanza), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), entre otros, que si bien no definieron su futuro accionar podrían seguir el mismo camino.Igualmente, la misma fuente manifestó que aunque mencionada estrategia es la que cuenta con más posibilidades de salir a la batalla electoral por el momento nada esta cerrado y luego del miércoles 14 se avanzará a grandes pasos.Es que, el nuevo frente se encuentra en el proceso legal de recibir las autorizaciones de la Junta Electoral a cada partido que lo conforma para la finalización del espacio con todos adentros. Por ello, en la madrugada del jueves se sabrá con certeza que sectores estarán adentro del espacio y, ya puertas adentro, las negociaciones por los lugares de representación de los mismos.Así las cosas, y a días de la presentación de listas, el kirchnerismo ultima los detalles para sacar la estrategia a la cancha.