INSEGURIDAD

Intendente de Cambiemos denunció intento de robo en su hogar

Hernán Bertellys, alcalde de Azul, denunció que dos delincuentes intentaron ingresar en su hogar en la tarde del sábado.

Hernán Bertellys, jefe comunal de Azul que hace casi un año saltó al oficialismo bonaerense, denunció el pasado fin de semana que delincuentes intentaron ingresar en su domicilio.Conforme a lo informado por medios locales, el hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando dos sujetos intentaron delinquir en la casa del alcalde.Ante un llamado al personal policial, comprobaron que dos sujetos que circulaban en bicicleta playera y que estaban vestidos con ropas oscuras habrían intentado ingresar a la vivienda por una ventana abierta que da a la calle.Como no pudieron llevar a cabo el ilícito, ya que el intendente estaba en el domicilio, los dos sujetos se dieron a la fuga por calle Rivadavia. Personal policial del distrito intentó dar con los dos sujetos pero no lograron concretar la identificación.El hecho de inseguridad que involucró directamente al ex integrante del Frente para la Victoria se sumó a diversos robos a motocicletas de domicilios en donde moradores no se encontraban, y a viviendas en donde los propietarios ya han radicado la correspondiente denuncia.