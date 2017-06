PROVINCIA

Las mujeres y la Paridad legislativa: diputadas, senadoras, las que se van y las que vienen

A poco tiempo del inicio de la campaña para las elecciones de medio término, la provincia de Buenos Aires aparece como la madre de todas las batallas. A continuación, un completo análisis del panorama político y la composición demográfica de este complejo y dinámico territorio.

Albergando casi un 40% de la población del país, la provincia de Buenos Aires se torna indispensable en las próximas elecciones legislativas de octubre. Uno de los datos relevantes lo constituye el hecho de que en esta oportunidad comienza a regir una nueva pauta electoral para la Provincia: La Ley de Paridad de Género, dice el Centro de Estudios Atenea a modo de introducción.Y resalta que esta ley, orientada a lograr una representación femenina equitativa, establece que las listas de candidatos deberán integrarse en un 50% por mujeres y se deberá cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos de principio a fin de la lista. Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.NUMEROS, PORCENTAJES Y MASActualmente, la Cámara de Diputados cuenta con un 28% de representación femenina: un total de 21 diputadas sobre 92 bancas. El Senado provincial presenta un escenario similar con 26% de bancas ocupadas por mujeres, contabilizando un total de 12 senadoras sobre 46 bancas. Ambos porcentajes se encuentran por debajo del 30% previsto por la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012, 1991) abonando a la teoría que critica que los cupos suelen funcionar como techos para el ingreso de las mujeres a la actividad política.En relación a la distribución de los cargos, se observa que 12 de las 38 Comisiones de la Cámara de Diputados, son presididas por mujeres, lo que equivale al 32% del total. En el Senado provincial, son 8 las presidentas al frente de Comisiones Permanentes, representando un 31%.La proporción de puestos ocupados por mujeres tiene correlación con los porcentajes totales de representación femenina en el legislativo provincial, lo que implica una marcada sub representación de éstas en favor de los legisladores hombres. Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población es de género femenino, la sub representación de las mujeres bonaerenses supera el 20%.Resulta interesante reparar en el hecho de que 4 de las 6 Comisiones más relevantes de ambas Cámaras provinciales, son presididas por mujeres: Rocío Giaccone -FPV- Comisión de Legislación General en Diputados, Nidia Moirano -Cambiemos- Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Carolina Szelagowki -Bloque Peronista- Legislación General y Malera Baro -Frente Renovador-, Presupuesto e Impuestos en el Senado provincial.En las elecciones de octubre próximo, la provincia de Buenos Aires elegirá a nivel nacional 3 bancas en la Cámara alta, y 35 en la baja, mientras el legislativo provincial se renovará en un 30% (46 Diputados y 23 Senadores).En la Cámara de Diputados, los porcentajes de renovación responden exactamente al cupo establecido para las mujeres. El 30% de las bancas que se renuevan corresponden a mujeres, mientras que el porcentaje de hombres asciende al 70%. En la Cámara Alta, las mujeres que terminan sus mandatos significan el 21% y los hombres el 79%.La renovación en las elecciones legislativas corresponde a las secciones 2, 3, 6 y 8. La sección 2, con un padrón de 582.876 electores, elegirá 11 diputados y diputadas titulares y 8 suplentes. En este caso, necesitarán renovar sus bancas 3 mujeres y 8 hombres.La tercera sección, vota un total de 18 diputados titulares y 8 suplentes con un total 4.406.275 electores. Renuevan sus bancas 7 mujeres y 11 varones.Por su parte, la sexta sección, con un total de 619.061 electores, elige 11 diputados provinciales titulares y 8 suplentes, refrescando sus lugares un total de 3 mujeres y 8 varones.Finalmente, la sección electoral octava o denominada como Sección Electoral Capital, abarca solo el partido de La Plata y cuenta con 553.838 votantes. Elige 6 diputados provinciales y 4 suplentes, renovando sus bancas solo 1 mujer y 5 hombres.Con respecto a la Cámara Alta, serán elegidos 23 senadores en las secciones 1, 4, 5 y 7. La primera agrupa 24 partidos, cuenta con 4.320.765 electores y serán renovados 8 puestos titulares y 5 suplentes.Por otro lado, en la cuarta, se elegirán 7 senadores titulares y 4 suplentes, con un total de 502.380 electores.La quinta sección, con 1.176.450 electores, elige 5 senadores provinciales titulares y 3 suplentes. La renovación es totalmente masculina, dado que no fue electa ninguna mujer en los últimos sufragios. Por último, la sección séptima., que integra 8 partidos, elige 3 senadores titulares y 3 sustitutos. Con un total de 262.272 de electores, renuevan sus lugares 1 mujer y dos hombres.La Ley de Paridad sólo alcanza a las listas electorales pero ¿podrá garantizar la equidad efectiva en la representación? Atenea considera que hay varios factores que deberán ser analizados para responder este interrogante. El hecho de que se pongan en juego más bancas de legisladores que de legisladoras parece ser auspicioso.Sin embargo, experiencias previas en otras provincias demuestran que la representación igualitaria efectiva presenta nuevos obstáculos una vez realizados los comicios.Por otro lado, al reconfigurar el orden en las listas de candidatos, la paridad obliga a los partidos y alianzas a realizar nuevos acuerdos para posicionar sus precandidatos. ¿Cómo incidirá en los vínculos entre los partidos y al interior de cada uno? ¿Se modificarán las trayectorias de las mujeres de cada fuerza electoral? Quedan planteados estas preguntas que serán abordadas en próximos informes sobre coyuntura electoral.