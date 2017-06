ALIANZAS

Sergio Massa y Margarita Stolbizer sumaron a Victoria Donda a 1País

La incorporación de Libres del Sur al espacio se formalizó en el microestadio de Argentinos Juniors. La pobreza y los precios, los ejes de campaña

Con la presencia de la diputada nacional Victoria Donda, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos y la diputada por el GEN, Margarita Stolbizer, Sergio Massa aseguró estar “convencido de que este es el camino para sacar adelante a la Argentina” y que “tenemos una tarea titánica, no sólo frenar la vuelta del pasado, sino también frenar el ajuste del futuro. Esa tarea comienza hoy”.Apuntó sus críticas hacia el oficialismo y confirmó que el país “necesita más trabajo y menos marketing, más sensibilidad y menos especulación”. “Necesitamos paz y unidad y que el Gobierno se ponga a trabajar en los problemas del presente, que entienda que hay mucha gente la está pasando muy mal y no puede seguir esperando al próximo semestre que nunca llega”, sentenció el diputadonacional.Aseguró que: "hay una alternativa entre corruptos y ajustadores, y la estamos poniendo en marcha, sumando con generosidad, a todos los sectores políticos, sociales y empresarios que creen que podemos tener futuro”.También centró los ejes principales del espacio en el combate de la pobreza y en la batalla contra el aumento de precios. “Buscamos un proyecto común que trabaje por una Argentina inclusiva que no deje a un 30% de la población en la pobreza, con jubilaciones dignas, que le permitan a nuestros mayores comer y curarse sin tener que mendigar y con una clase dirigente que entienda de verdad lo que le pasa a la gente, que en lugar de estar acordando el aumento de sus propios sueldos, se dignen a trabajar para bajarle los precios a los argentinos”, dijo.En un intento por escapar a la polarización de cara a las próximas elecciones, aseguró que “nos quieren convencer de que la alternativa a los problemas del presente la encontramos en las propuestas del pasado. El macrismo y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda: entre los dos intentan echarse la culpa, como si se tratara de un diálogo de sordos, mientras en el medio quedan los argentinos y sus problemas sin resolver. No nos van a doblar aunque nos quieran convencer de la grieta. La grieta no es más que el pozo con el que nos quieren dividir”, afirmó.“Proponemos construir un país diferente, sin divisiones, con inclusión, con igualdad, con trabajo, con seguridad, con transparencia y con la libertad y la independencia necesarias para discutir un proyecto de país”. “Es tiempo en la Argentina de que la agenda la impongan las organizaciones sociales con la emergencia alimentaria y la emergencia social, las PYMES con la emergencia de los pequeños productores y los trabajadores porque hay que frenar el ajuste de salario”, concluyó Massa.Por su parte, Victoria Donda sostuvo que "en la Argentina, los que no aceptamos un modelo de gobierno solo para ricos somos mayoría, los que no toleramos un modelo de gobierno corrupto somos mayoría, vamos a ganar en 2017 para gobernar en 2019".También la diputada Margarita Stolbizer se refirió a la inclusión del partido en el frente y dijo que “1País no es para pocos ni para algunos” y que “es un proyecto desde la diversidad y el pluralismo para ser un proyecto de mayorías”. “No vamos a volver al pasado de la corrupción y la impunidad”, concluyó.