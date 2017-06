LEGISLATIVAS

El FIT busca acercar posiciones, pero la amenaza de las PASO sigue en pie

Tras aceptar la candidatura a diputado de Nicolás del Caño, uno de los principales puntos de conflicto, se abrió la batalla por los otros lugares. La lista única, el desafío de todos

Si bien el principal conflicto que tenía el Frente de Izquierda para cerrar las listas era definir qué nombre encabezaría la lista de diputados por la Provincia, si Nicolás del Caño o Néstor Pitrola, saldado este acuerdo, el panorama no parece mejorar. Entre las fuerzas, continúan las acusaciones de falta de equilibrio en el armado.En este sentido, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, insistió en conformar una lista única para las PASO, y apuntó contra el PTS.Giordano señaló que ayer “se realizó una nueva reunión de la mesa nacional del Frente de Izquierda. En la misma se evaluó la propuesta que realizó el Partido Obrero de aceptar que Nicolás del Caño vaya a diputado nacional por provincia de Buenos Aires y Néstor Pitrola a Senador. Y de no condicionar todo a los resultados de las PASO de 2015. Sin embargo, PTS reclamó más cargos para su partido, complicando las negociaciones”.En la misma línea, prosiguió: “Desde Izquierda Socialista consideramos que sobre la base de ofrecerle a Nicolás del Caño que encabece a diputado están dadas las condiciones para destrabar el punto principal del conflicto interno del FIT. Sin embargo, cuando nos predisponíamos a avanzar, Del Caño y su partido reclamaron otros lugares de importancia en las listas, amenazando nuevamente con que si no se acepta su propuesta “hay que ir a las PASO”. Una postura cerrada que en nada ayuda a la unidad del Frente de Izquierda”.En tanto, finalizó: “Llamamos a los compañeros de PTS y a Del Caño a avanzar en una propuesta unitaria para lograr una lista única de todo el Frente de Izquierda para las PASO. Para ello se deben respetar los equilibrios en las candidaturas de las tres fuerzas, la rotación de los cargos y resignar todo intento de adueñarse del FIT”.