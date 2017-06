ENTREVISTA EXCLUSIVA

Carolina Píparo: “Hay que bajar la edad de imputabilidad”

Una de las cartas que el oficialismo baraja para la lista de diputados provinciales habló de diversos temas. La segunda parte de la entrevista que dio a La Tecla

“Hay que bajar la edad de imputabilidad”-¿Creé que es necesario bajar la edad de imputabilidad?-Yo opino que hay que bajarla, pero no por una cuestión de institucionalizar, sino por una cuestión de correr al joven de ese contexto propio que no ha sabido contenerlo. En mi caso, el que me disparó y el que manejaba la moto tenían 18 años, y no sé si tuvieron esa oportunidad que la Justicia señala que les faltó. Pregunto: ¿La Justicia se preocupó por darle esa oportunidad que ese joven no tuvo? Si vos a los 15 años lo viste robando, lo tuviste frente a vos y lo tenés de vuelta a los tres meses cometiendo el mismo delito, ¿ese comportamiento no te dice que su actitud no va a cambiar?-Aun así, ¿de qué manera la baja en la edad de imputabilidad resolvería esta cuestión?-Nosotros visitamos el instituto de máxima seguridad de menores, Almafuerte, y hablando con las autoridades nos en-teramos que el problema es cuando vuelven a salir. Muchos de ellos salían a robar o a cometer delitos gravísimos cuando volvían a sus contextos. Yo creo que si uno escucha a esos directores, ellos tienen ideas muy buenas. Una de ellas es que pasen del instituto a otro espacio de contención, pero hace falta escuchar más a esta clase de especialistas. Las autoridades son las que realmente plantean realidad y soluciones.“La ley de Protección de víctimas de delito es un primer paso para nosotros”-¿Qué significa la sanción de la ley de Protección de víctimas de delito?-Es un primer paso de protección a las víctimas que estaban totalmente olvidadas por la política y que no entraban en ningún tipo de debate. El año pasado se aprobó en Diputados un proyecto que tenía algunas deficiencias pero que nosotros igual lo apoyamos, y en Senadores se había prometido que en diciembre se iba a tratar, y no se pudo. Nosotros nos enojamos mucho y creíamos que era un proyecto que necesitaba sanción urgente; y tenemos que decir que de marzo hasta hoy, los senadores han trabajado de manera muy seria, y sí necesitaban de este tiempo, porque llegaron a conclusiones que superaron nuestras expectativas y modificaron el Código Procesal.-¿Cuáles son las principales modificaciones?-Implica que la víctima, más allá de que no sea querella, va a tener que ser notificada de cualquier libertad anticipada por parte de la persona que la agredió, cuestión que hoy no sucede. Que sea la víctima quien controle estos pasos, me parece que le da el papel protagónico que merece. También se crea la Defensoría de la Víctima, para que quienes hayan sufrido un delito tengan un abogado. La verdad es que, más allá de que a las leyes las hacen los legisladores, yo siento que todo esto es un logro de las víctimas. Fuimos nosotros quienes expusimos nuestras historias para que los diputados y senadores sepan cómo es la realidad. Muchos legisladores ignoraban que muchos fiscales nos han dado vuelta la cara o que muchos de nosotros no podemos pagar un abogado.“Al delito lo veo bastante intacto”-¿Creé que bajó o subió el delito en Argentina desde que asumió Cambiemos?-Al delito lo veo bastante intacto. Me parece que el poder Judicial y el Legislativo tienen que empezar a dar señales. Creo que falta mucho control. Escuchaba hace más de un mes que Ritondo había diseñado un operativo de control y había incautado 31.000 motos; y la verdad que es algo que necesitamos, porque está mal alimentar un mercado de motos robadas. Tiempo atrás, Patricia Bullrich había anunciado una medida que también me pareció buena, que se basaba en que cualquier celular robado iba a dejar de funcionar. No obs-tante quedó en una cosa a medias, porque sos vos el que tenés que llamar para que tu celular, si te lo roban, no funcione. Entiendo que debe haber cuestiones con la compañía de celulares, pero a veces nos falta la decisión firme contra el delito.Ping pong políticoMauricio Macri: “Es un líder político, y hasta ahora estoy conforme con la gestión, aunque no puedo decir que cumple mis expectativas en un 100%”.Cristina Fernández de Kirchner: “No me gusta. Es la política que menos me gusta en Argentina. Me aleja mucho su mensaje violento, la soberbia y la falta de autocrítica”.Daniel Scioli: “Me alegra mucho que no haya sido nuestro Presidente”.María Eugenia Vidal: “Es una persona a la que admiro mucho. Admiro su valentía, y es una política a la que le creo todo”.Sergio Massa: “Es un político que tiene buenas intenciones. Lo he conocido. Sería importante que se unan todos en Argentina, y creo que Massa y Macri pueden unirse en muchos puntos”.Elisa Carrió: “Me gusta mucho su honestidad. Es una persona necesaria en la política”.n Cristian Ritondo. “Creo que es una persona que está tomando algunas decisiones. Esperaba políticas másclaras, pero creo que, dea poco, las va a ir logrando”.n Eugenio Zaffaroni. “Creo que es la persona que más daño le ha hecho al derecho penal en Argentina”.n Sergio Berni. “No me provoca nada. Su imagen me recuerda todos los procedimientos desprolijos del caso Nisman”.n Carlos Arslanian. “Es una persona que tiene muy buenas ideas en cuanto a la prevenciónde delito; es bueno quecolabore, y escucharlo”.