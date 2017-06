MARCHA ATRAS

La Justicia decidió que vuelva a regir el aumento eléctrico en la Provincia

Las distribuidoras del servicio eléctrico en el territorio bonaerense quedaron habilitadas a aplicar el incremento que había dispuesto la Provincia.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata repuso hoy la vigencia del último aumento de las tarifas eléctricas para todo el interior de la provincia de Buenos Aires –incluida su capital, La Plata-, al aceptar un recurso de queja elevado por el Poder Ejecutivo que deja sin efecto una medida pre cautelar que lo había congelado.Con la decisión judicial, las distribuidoras Edelap, Edes, Edea y Eden (controladas todas desde este año por el empresario Rogelio Pagano) y las cooperativas que prestan el servicio en el interior provincial quedaron habilitadas a aplicar el incremento que había dispuesto originalmente el Ejecutivo, del 58 por ciento en promedio pero con picos del 100 por ciento.La decisión de la Cámara era esperada por los técnicos del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, que insistieron varias veces en que todos los pasos legales fueron estrictamente cumplidos antes de disponer la suba, a la que esa cartera considera indispensable para llevar el valor de la energía a un precio que haga sustentable el funcionamiento y expansión de la red.Sin embargo, el juez Luis Federico Arias, titular de juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que dictó la medida pre cautelar (porque en su momento no contaba con toda la información del caso), lo hizo porque consideró poco razonable el nivel del aumento, no porque haya habido irregularidades en su puesta en marcha por parte del Ejecutivo.Luego, en una medida con pocos antecedentes, Arias convocó a una audiencia al ministerio de Infraestructura, el organismo de control eléctrico (Oceba) y el Defensor del Pueblo, para que intenten ponerse de acuerdo en un nuevo valor de la tarifa. El ministerio y los organismos enviaron a sus representantes e incluso el Defensor, Guido Lorenzino, pidió que el incremento de la tarifa esté en línea con el de los sueldos.Aunque todos esos actores se comprometieron a evaluar propuestas, el fallo de la Cámara – firmado ayer de los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel-, repuso la suba tal como originalmente la había habilitado el Ejecutivo. La fecha de aplicación, ahora, está en manos de las compañías y cooperativas, que podrían disponer que el aumento corra de modo inmediato.De todos modos, Arias podría avanzar con el dictado de una medida cautelar, no ya precautelar, que virtualmente podría volver a detener el proceso.