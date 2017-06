CONCLAVE

Con un peronista de Cambiemos y la reforma judicial en mano, Garavano visitó suelo opositor

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, visitó Malvinas Argentinas acompañado por el exintendente Jesús Cariglino. El “Plan 2020” fue la excusa para la recorrida.

En las últimas horas del viernes, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, visitó sorpresivamente a un distrito del Conurbano conducido por el Frente para la Victoria de la mano de Leonardo Nardini. Pero la visita no fue en soledad, junto al funcionario nacional estuvo el exintendente del distrito, Jesús Cariglino.El Barón del Conurbano derrotado en los comicios de 2015 prepara la vuelta al pago chico para competir con sus alfiles en los comicios de medio término y la visita de Garavano fue una importante muestra de apoyo.En definitiva, la excusa de la reunión fue el “Plan 2020”, y contó con la participación del Juez de Tribunal Oral y Criminal N° 3, Raúl Elhart, el Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Javier Mariani, también integrante del Consejo de la magistratura, la doctora María del Carmen Rodríguez Melluso, Juez de Ejecución Penal a cargo del Juzgado de Ejecución de San Martín junto a jueces, camaristas, fiscales, abogados y autoridades de Educación del partido de Malvinas Argentinas.Conforme a lo informado, la meta de la cumbre fue intercambiar ideas con profesionales de las leyes y de la educación sobre el plan integral de reforma judicial del “Plan 2020”. Además de crear un espacio de diálogo con gente del distrito sobre temas de Justicia.En ese sentido, Cariglino destacó que es la primera vez que un Ministro de Justicia visita el distrito en una actividad fuera de agenda y remarcó la importancia que tiene el acercamiento de un funcionario de la Justicia con la comuna para poder manifestar sus conflictos y dudas.Para finalizar, el funcionario nacional señaló que "uno de los grandes desafíos" que tiene el actual gobierno de Mauricio Macri, es "reconstruir las instituciones" y "fortalecer el estado de derecho".La visita del funcionario nacional de la mano del exintendente no pasó desapercibido por la nueva conducción distrital que pusieron un manto de sospecha sobre lo ocurrido y acusaron que los presentes de la reunión arrastran varias causas judiciales que no se han resuelto.Y cuestionaron "que es llamativo que un ministro nacional venga a presentar un plan institucional y esté con un ex intendente que estuvo preso".