ELECCIONES 2017

Reunión urgente: la mesa política del PJ le exigió a Espinoza que el partido esté sí o sí en la elección

Luego de que el intendente de Avellaneda anunciara que el kirchnerismo iría a las elecciones en un frente que no contendría al Partido Justicialista, para evitar la interna con Randazzo, varios sectores del espacio se plantan para garantizar que el sello sea parte de un frente electoral.

De urgencia, la mesa política del PJ se reunió en la noche de este viernes en la sede de la calle Matheu para analizar el panorama que vive el partido, sobre todo luego de las versiones que surgieron tras un jueves agitado para la interna peronista de la provincia de Buenos Aires.Las cosas se precipitaron, y los nervios se alteraron, luego de que el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anticipara que Cristina Fernández sería candidata a senadora por un frente electoral (cuyo nombre sería Frente Ciudadano para la Victoria), del cual el PJ no formaría parte, para evitar de esta manera la interna con Florencio Randazzo.La reunión fue convocada en horas del mediodía para las siete de la tarde. Los intendentes y dirigentes del legendario partido exigieron el cónclave urgente con el titular del justicialismo bonaerense, Fernando Espinoza.“El PJ no será prescindente”, aseguró a este medio un dirigente del interior. En el encuentro, los presentes dejaron en claro que el partido debe competir sí o sí este año. Ante los embates, Espinoza aseguró que la versión de que el PJ sería prescindente era errónea, y que será parte de los comicios.En la reunión se analizó el lanzamiento de Florencio Randazzo, pero el eje central fue la advertencia de Ferraresi, y la reacción, sobre todo de los intendentes, a quienes se les hace muy difícil competir sin el sello como escudo.Entuvieron, entre otros: Jorge Landau, Patricio y Juan Mussi, Julio Pereyra, Fernando Gray, Mariano Cascallares, Gustavo Arrieta, Aníbal Regueiro, Carlos Castagnetto, Alberto Pérez, Cristina Alvarez Rodríguez, Fernanda Raverta, Juan Carlos Veramendi, Marina Moretti, Leonardo Nardini, Alberto Descalzo, Gustavo Menéndez, Hugo Curto, Walter Festa, Carlos Urquiaga, Juan Pablo Anghileri, Wado De Pedro, Néstor Alvarez, Alejandro Acerbo, y Facundo Tignanelli.Nadie quiere que el sello quede arrumbado en un cajón este año, ni cederlo así porque sí a Randazzo. En rigor, los jefes comunales en su gran mayoría son los presidentes del PJ a nivel local, y si el frente al cual se integran no contiene al PJ le quedan dos alternativas: o ir donde vaya el partido y no la conveniencia electoral, o bien firmar la prescindencia del partido en las elecciones de este año. Y a casi nadie (excepto quienes están con Randazzo y los kirchneristas más puros) le cierra la ecuación.En ese sentido, se le exige a Espinoza, en calidad de presidente del PJ, que defienda las banderas del peronismo y garantice que el partido compita en las elecciones de este año.Por otra parte, hay una ineludible e importante cuestión económica por medio. Si el PJ no está dejará de percibir el dinero que el gobierno nacional debe garantizarle a las fuerzas políticas para afrontar el desafío electoral, y cuyo monto está relacionado con las elecciones anteriores. Traducido: el Frente para la Victoria debe recibir un dinero que se reparte entre los partidos que lo integran, y entre ellos la repartija se hace de manera proporcional de acuerdo a los afiliados. Está claro quién se queda con la mayor torta en el FpV.Además, con la misma proporcionalidad se reparten los espacios de publicidad gratuitos en radio y televisión. Otra pérdida importante.Pero, sin lugar a dudas, lo más doloroso para los peronistas, en caso de que el partido prescinda de las elecciones, es que desde el fin de la proscripción el PJ nunca dejó de estar en una elección, ya sea como partido o como columna vertebral de un frente.