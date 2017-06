ARMADO

Intendentes Pro no descartan ser candidatos y Cambiemos recalcula la campaña de medio término

A 15 días del cierre de las listas, el oficialismo aun no define candidato y el bajo conocimiento que tiene el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en el territorio bonaerense saca a rodar la opción de jugar con los jefes comunales con pedigrí Pro para que Vidal les transfiera su imagen positiva.

Esteban Bullrich sí o Esteban Bullrich no, es el dilema que, por estas horas, rodea al seno interno de Cambiemos de cara a las elecciones donde el oficialismo plesbicitará su gestión.A poco más de dos semanas para que se cierren las nóminas, Cambiemos redefine las estrategias y evalúa con más seriedad que nunca poner a jefes comunales en las listas legislativas.La tesis de jugar con intendentes jóvenes se empezó a barajar luego de que dos peces gordos como Elisa Carrió y Jorge Macri se autoimpugnaran de la campaña. El límite puesto por la diputada nacional de la Coalición Cívica hacia el primo del Presidente también eyectó su propia figura de las listas bonaerenses.Si bien la primera intención de Cambiemos es jugar con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, esa tesitura comenzó a perder vuelo en las últimas semanas luego de que mediciones alertaran sobre el bajo nivel de conocimiento que tiene el funcionario nacional.Así las cosas, el plan de sacar a rodar a los intendentes en estas elecciones se ampara en el viejo dogma oficialista de que la gobernadora bonaerense es la gran electora de este 2017 y, en esa tesitura, son los “intendentes nuevos” las figuras para que la mandataria provincial pueda transferir toda su imagen positiva.En ese sentido, los principales nombres que resuenan son los de los intendentes de Junín, Pablo Petrecca, y su par de Pinamar, Martín Yeza.En diálogo con revista La Tecla, el alcalde pinamarense reconoció que la versión de que los intendentes formen parte de las listas es real pero que “no hubo ninguna propuesta de nadie”.A mí, nadie me lo sigirió, ni planteó”, consideró Yeza al tiempo que destacó que “es un honor que se fijen en mí pero hoy por hoy mi prioridad es ser intendente de Pinamar”.Consultado sobre si llegara a existir el escenario de una propuesta concreta de Vidal, Yeza señaló que lo analizaría: “Antes para mí era una posibilidad negada al 100% y hoy sería una imprdencia negarlo, si me lo propondría Vidal, le diría que me gustaría reunirme con ella y charlarlo bien”.Otro de los que habló hoy sobre la posibilidad de jugar en las legislativas fue el otro alcalde apuntado: Pablo Petrecca. El juninense tampoco descartó que intendentes de Cambiemos sean candidatos.“Tenemos un equipo en Cambiemos con buenos nombres, y hay una propuesta de una de las mesas chicas del PRO y de Cambiemos para llevar algunos intendentes jóvenes en la lista”, señaló Petrecca en declaraciones a FM Keops.