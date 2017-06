CAMBIEMOS

El FR y el FPV se aliaron para marcarle la cancha al oficialismo en Mar del Plata

Desde el municipio gobernado por Carlos Arroyo expresaron su preocupación frente al posible freno del Congreso Nacional de un decreto que benefició al puerto local

El intendente Carlos Arroyo no pega una. Desde el inicio de su gestión que los problemas se le amontonan en el municipio, seguido de cerca por la Provincia, que quiere asegurarse los votos de La Feliz en la próxima elección. En esta ocasión, el Concejo Deliberante de esta ciudad balnearia aprobó una solicitud para que el Congreso Nacional no rechace el Decreto del Poder Ejecutivo que deroga los reembolsos exclusivos para los puertos patagónicos.Tanto en el bloque local de Cambiemos como en la gobernación bonaerense sorprendió la disidencia de los ediles del Frente Renovador y de las fuerzas aliadas al Frente para la Victoria, alineados con los diputados del bloque de Sergio Massa y del kirchnerismo que también votaron la marcha atrás de la medida en la Cámara Alta semana atrás.Frente a la negativa de ayudar a Mar del Plata, una de las ciudades más importantes de la Provincia, tanto económica como políticamente, desde fuentes de gobierno manifestaron su disgusto con la mezquindad de la oposición “mientras Massa y Scioli se pasean sonrientes por el puerto y se sacan fotos, sus diputados y concejales votan en contra de Mar del Plata” puntualizaron desde el Ejecutivo local.Por su parte el concejal de Cambiemos, Lucas Fiorini, dijo que “es fundamental que nos manifestemos claramente en la defensa de nuestra ciudad ante los legisladores nacionales para que no voten derogando el Decreto de Macri como pareciera que quieren hacerlo desde varias fuerzas, porque eso sería ir en contra de Mar del Plata y de otros puertos no patagónicos”.En tanto, desde la gobernación bonaerense insistieron con la necesidad de dejar de lado las mezquindades políticas y no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses."Se puede hacer oposición sin perjudicar a la provincia, el puerto necesita el apoyo y el trabajo conjunto de toda la dirigencia”, entre tanto, en quince días, el Senado deberá definir la suerte de la regulación que corrigió asimetrías y que de derogarse se traducirá en un perjuicio para los marplatenses y que le quitará al sector la posibilidad de poder competir y mantener vivo este sector fundamental de nuestra economía" manifestaron fuentes gubernamentales al respecto.