Berni habló sobre su spot de House of Cards: "Hay que tomarlo como lo que es, una ficción"

El legislador bonaerense y exsecretario de Seguridad de la Nación aseguró que es spot fue hecho sin recursos. "Lo hicieron mis colaboradores de siempre, artesanalmente. Fue una cosa de ficción, no es una estrategia de campaña", puntualizó.

El senador bonaerense, Sergio Berni, hizo referencia al polémico spot que días atrás lanzó donde recreó parte de una escena de la 5° temporada de House of Cards.El mismo que levanto críticas varias llegó, incluso, hasta lograr una respuesta de Netflix quien emitió una imagen del actor que interpreta al político con el cual se comparó Berni (Frank Underwood), Kevin Spacey, donde mirando a la cámara señalaba: "No sé si estar orgulloso o aterrorizado".En diálogo con La Nación, el legislador provincial apuntó que "los spots fueron para generar una vía comunicacional a través de las redes sociales y tuvimos muchas respuestas".Asimismo, explicó que forman parte de una campaña de prensa y fueron realizados por su equipo de campaña: "Es contradictorio, es humor, está hecho artesanalmente, no tiene edición".Y finalizó: "No es una comparación con Frank Underwood hay que tomarlo como lo que es, una ficción, nada serio".