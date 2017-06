PARITARIAS

El Frente de Unidad Docente pone sus condiciones para no volver al paro

Los gremios enmarcados dentro del FUD, señalaron que vovlerán al paro docente si el gobierno bonaerense no liquida “de forma inmediata” la devolución de los descuentos realizados por los días de paro. Días atrás el Ejecutivo provincial había anunciado una nueva reunión para el mismo día.

El conflicto docente vuelve al tapete tras que los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente (FUD) anunciaran hoy que volverán al paro si el gobierno bonaerense no liquida “de forma inmediata” la devolución de los descuentos realizados por los días de paro.En ese sentido, Roberto Baradel y compañía dieron vuelta la taba al Ejecutivo provincial para que ese planteo será la “prioridad” en la reunión que mantendrán este lunes.“El lunes 12 tiene que estar la liquidación con la devolución de los descuentos) realizada, caso contrario salimos de la reunión e inmediatamente decretamos un paro con movilización”, advirtió la titular de FEB, Mirta Petrocini en conferencia de prensa.Cabe destacar que dicha reunión se llevará a cabo este lunes a las 17 horas y, en ese sentido, desde el Frente de Unidad Docente apuntaron que “las autoridades están violentando la vida de los Trabajadores" ya que "por Ley, sólo pueden retener el 20% del salario y hay miles que sólo cobraron $1000 o $2000".E insistieron: "Si el lunes no realizan la devolución de los descuentos y la regularización inmediata de esta situación, el FUDB convocará a Paro y movilización”.Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires apuntó: "Hace más de 70 días que estamos con los chicos en las aulas. Deben hacerse cargo urgentemente de la Educación Pública, invertir en las Escuelas y detener este hostigamiento a los y las Trabajadoras de la Educación.Por último, agregó. "Este Frente de Unidad cumplió siempre con la Ley y la Justicia. La que no cumplió nunca fue la Gobernadora María Eugenia Vidal. Cumplan la Ley, dialoguen y dejen de castigar a los Docentes",