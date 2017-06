ELECCIONES

Quiénes son los nueve intendentes que acompañaron a Randazzo en su lanzamiento

Quizá sean algunos más, pero por ahora los que dijeron "presente" son apenas nueve. Sí, nueve intendentes del peronismo de la Provincia le dijeron "sí" a Florencio Randazzo en el lanzamiento de "Cumplir" y por ende le dicen "no" a Cristina Fernández.

En la primera fila del salón del NH, junto al ex ministro de Transporte nacional, estuvieron los dos principales armadores del espacio, el del interior, Eduardo "Bali" Bucca (Bolívar) y el del Conurbano, Gabriel Katipodis (General San Martín).Además, mezclados entre legisladores provinciales y nacionales, ex jefes comunales y dirigentes en general, también estuvieron Marcos Fernández (Monte Hermoso), Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen), Ricardo Casi (Colón), Juan Zabaleta (Hurlingham), Germán Lago (Alberti) y Ricardo Alessandro (Salto).Entre quienes llamativamente no aparecen en las fotos pero no dejan de ser hombres del chivilcoyano hay que mencionar a Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves) y Alfredo Fisher (Laprida).El primero, según pudo saber La Tecla, tenía pensado asistir al evento pero se lo impidió la agenda, pues en horas de la mañana recibió en su distrito al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo.Una vez finalizada la presentación, fue Katopodis, quien tomó la posta y disparó: "Estamos convencidos de que el partido importante es en octubre. Vamos salir a comernos la cancha porque nuestro adversario es Macri".