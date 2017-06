PROVINCIA

Elecciones a la vista: inauguró local en tierra K y Lacunza lo banca

El Pro empieza a tomar envión de cara a las Primarias y le pone toda la fuerza en los distritos en los que no gobierna, sobre todo en los que son liderados por el peronismo, tal es el caso de Berazategui. Ahora, los amarillos tienen un nuevo local partidario.

Por caso, el Jefe de Asesores del ministerio de Economía bonaerense y referente de Cambiemos distrital, Julián Amendolaggine, inauguró su local partidario con la participación del ministro de Economía, Hernán Lacunza, del economista y periodista, Martín Tetaz y del senador provincial, Walter Lanaro.Durante la apertura, Amendolaggine explicó que con el nuevo local buscan estar aún más cerca de los berazateguenses y que “somos vecinos que nos involucramos porque creemos que vale la pena”. Además, agregó: “Queremos formar un equipo con vocación y valentía”.Por su parte el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, felicitó y destacó a Julián como “un emblema de lo que queremos para el futuro. Necesitamos que las generaciones que vienen nos superen”. Al finalizar, Lacunza expresó: “De acá me llevo entusiasmo y esto me oxigena para seguir adelante”.La apertura estuvo a cargo de Martín Tetaz, que abordó diferentes temas de economía y política actual, donde el economista sostuvo: “el Gobierno está tomando las medidas económicas correctas” y agregó ”si sigue bajando la inflación, vamos a llegar a octubre con el humor cambiado”. A modo de conclusión, Tetaz expresó: “No hay que verla por televisión. Hay que ser actores del cambio”.Por último, el senador provincial Walter Lanaro le habló al equipo de Cambiemos de Berazategui: “Tenemos que mostrarle a la gente que somos distintos y que no estamos por un cargo”.Durante el cierre del evento, Amendolaggine agradeció especialmente a los vecinos que acompañaron, a todo su equipo político en Berazategui por la organización, y el apoyo de sus compañeros del Ministerio de Economía y de los distintos funcionarios provinciales.Además del gabinete económico, acompañaron por la Provincia Manuel Vidal de Educación, Walter Queijeiro y Hernán Lewin de Gobierno, Jorge Srodek y Sergio Roberts de Agroindustria, Maximiliano Heredia de Secretaría General, entre otros.Por Nación, se sumaron Guillermo Cruces de Hacienda y Augusto Ardiles del BCRA. También fueron de la partida Guillermo Riera, del equipo nacional de Cambiemos, el referente de Cambiemos de Florencio Varela, Pablo Alaniz, el director del PAMI local, Diego Rivero y el empresario local Freddy Riscosa.