DE CARA A LAS PASO

El abandonado PJ bonaerense, dividido entre randazzistas, kirchneristas, neutrales y macristas

La estructura del partido que el kirchnerismo acaba de anunciar no utilizará en las venideras elecciones ya tiene más de dos años. Quiénes son los que componen el Consejo y que espacio tienen previsto acompañar

Hace tiempo que el PJ bonaerense no cuenta con la fuerza de los tiempos de bonanza, sobre todo después de la derrota electoral 2015. Y más si se tiene en cuenta que su presidente, Fernando Espinoza, ni siquiera logró superar las Primarias, en dupla con el ex presidente de Diputados, Julián Domínguez.Pero las malas no paran. Esa debilidad se hace más notoria ahora, que el kirchnerismo, estrategia política mediante, anunció que irá a las elecciones de la mano del Frente Ciudadano para la Victoria, espacio que no incluirá al sello del PJ provincial.¿Y el randazzismo? El randazzismo sí lo quiere al PJ para jugar las PASO, y por caso son muchos los hombres del espacio que son parte de la estructura del consejo del partido, que vale decir, ha quedado con olor a "falta de renovación" y "derrota", pero no viene al caso. Esa falta de renovación hace que hasta un macrista sea parte de la nómina, el nicoleño Ismael Passaglia.¿DE QUE LADO ESTAN LOS PERONISTAS DEL PJ?El titular, Fernando Espinoza, quien un rato antes que Ferraresi dijera que el PJ se quedaba afuera del frente K pedía por la unidad, quedó en el ojo de la tormenta luego que su ex compañero de fórmula, Julián Domínguez, dijera que fue él quien les dijo que Cristina quería dejar a Randazzo afuera de las PASO. Como sea, al igual que la líder matancera Verónica Magario, Espinoza es K.¿Y los dos vices? Cristina Alvarez Rodríguez juega claramente para el lado de la unidad cristinista, o sea para la idea de abandonar el PJ. Y el también diputado nacional Oscar Romero (presidente del Bloque Justicialista) patea para el randazzismo. "Randazzo tiene intactos los sueños que nos invadieron a todos los Peronistas en el 2003", dijo días atrás.En tanto, el Secretario General del partido e intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, es partidario de la unidad, aunque habrá que ver como toma el tema de abandonar el PJ y si se quiere darle más importancia a Nuevo Encuentro. La Secretaria Adjunta, la camporista diputada nacional, Fernanda Raverta, a fondo con Cristina, con o sin PJ.Dos escalones más abajo aparecen la Secretaria Adjunta, Dulce Granados y el Secretario político, Julián Domínguez. La diputada y esposa del uno de Ezeiza (Alejandro Granados), pese a que el sheriff nada quiere saber con los K, cada tanto mete algún tuit bin cristinista. El de Chacabuco, por su parte, podría ser uno de los cabeza de lista del randazzismo.La Secretaria de la Mujer, Stella Giroldi, quien dejó ser intendenta de Campana en diciembre de 2015, se mostró con Scioli días atrás y eso significa que apuesta a la lista única. Lo propio sucede con el diputado provincial Juan José Mussi (Secretario de Finanzas), que al igual que su hijo, el intendente Patricio Mussi (Berazategui) forman parte del grupo de los ultra K con acceso directo al Instituto Patria.Además, el Secretario de Organización y Seguridad, Diego Bossio, que antes que Randazzo dijera que iba a jugar había coqueteado con Massa, luego de un momento de incomodidad y sosobra, sl fin se logró hacer espacio y es integrante del randazzismo. Lo miran de reojo, pero está adentro. Y Carlos Quintana, histórico jefe de UPCN, no parece muy interesado en el asunto. Si le dan a elegir por un políico argentino, se queda con Vidal.Los últimos dos nombres fuertes del Consejo son kirchneristas, sin lugar a dudas. La Secretaria de la Mujer y diputada nacional, María Terersa García y el Secretario de Juventud, Facundo Tignanelli.SECCIONALESConsejeros Provinciales por la Primera Sección Electoral1. Alberto Descalzo (Unidad K)2. Raúl Othacehé (Randazzo)3. Hugo Curto (Unidad k)4. Mariano West (más dudas que certeas)Consejeros Provinciales por la Segunda Sección Electoral1. Ismael Passaglia (Se pasó a Cambiemos)2. Aldo Carossi (Unidad K)3. Sergio Berni (Unidad k)4. Marina Moretti (Unidad k)Consejeros Provinciales por la Tercera Sección Electoral1. Martin Insaurralde (Unidad k)2. Juan José Mussi (Unidad k)3. Julio Pereyra (Unidad k)4. Juan Manuel Abal Medina (Randazzo)Consejeros Provinciales Por La Cuarta Sección Electoral1. Florencio Randazzo (Randazzo)2. Julian Domínguez (Randazzo)3. María Celia Giannini (Randazzo)4. José María Medina (más dudas que certezas)Consejeros Provinciales por la Quinta Sección Electoral1. Juan Pablo De Jesús (Unidad k)2. Diego Bossio (Randazzo)3. Alejandra Carli (Unidad k)4. Jorge Paredi (más dudas que certezas)Consejeros Provinciales por la Sexta Sección Electoral1. Alejandro Dichiara (Randazzo)2. Néstor Alvarez (Randazzo)3. Marisol Merquel (Unidad k)4. Alfredo Fisher (Randazzo)Consejeros Provinciales por la Séptima Sección Electoral1. Eduardo Bucca (Randazzo)2. Juan Carlos Gasparini (Unidad K)3. Miguel Santellán (más dudas que certezas)4. César Valicenti (Unidad K)Consejeros Provinciales por la Octava Sección Electoral1. Alberto Pérez (Unidad K)2. Martín Alaniz (Unidad K)3. Carlos Castagnetto (Unidad K)4. Luis Lugones (Randazzo)