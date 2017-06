ACTIVIDAD OFICIAL

Tras la visita de Merkel, Macri se mostró con Vidal en el Conurbano

El Presidente visitó la PYME "Cook Dulcería" en Vicente López. Estuvo con la Gobernadora y el intendente, Jorge Macri.

El Presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el intendente Jorge Macri, se reunieron esta mañana con emprendedores PYME del partido bonaerense de Vicente López.Cerca de las 9 horas, visitaron "Cook Dulcería" de la localidad de Villa Martelli y dialogaron con sus cuatro propietarias: Kitty, Bárbara, María y Coni.La compañía nació como un microemprendimiento y se desarrolló hasta contar con un equipo de 31 empleados y proveer a firmas como Freddo, Chungo, Starbucks y Cencosud.A modo de prevención y como viene sucediendo en los últimos meses, desde Casa Rosada no se precisó cuál sería la compañía que recorrería el Presidente, ni dónde estaba ubicada la misma.Tras la visita, el mandatario encabezará en la residencia de Olivos una reunión de coordinación, en la que se evaluarán los avances en la relación bilateral con Alemania, y luego recibirá al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.La última visita del Presidente al Conurbano fue el pasado 5 de mayo donde recorrió el basural a cielo abierto de la ruta 58 en San Vicente, que está proceso de ser limpiado. Estuvo junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Mauricio Gómez y la titular del ACUMAR, Gladys González que cada vez gana más terreno para ser la cabeza de lista de Cambiemos.Hubo un total hermetismo acerca de la visita de Macri y un despliegue policial inusitado para garantizar la seguridad del Presidente. Inclusive, según informaron medios locales, los funcionarios municipales no estuvieron autorizados a pasar al lugar de la recorrida por “La Cava”.Vale destacar que la visita a un distrito como San Vicente no es una casualidad, ya que, tal como anticipó La Tecla, es uno de los puntos escogidos por el peronismo de la Tercera sección para ir a jugar fuerte en las elecciones. Es que, la gestión comunal no trasciende los mejores días y por ello buscarán recuperar el terreno perdido hace 18 meses.De esa manera, los líderes del oficialismo buscan fortalecer al espacio donde muestran las falencias de gestión más importantes y mejorar las condiciones de cara a las elecciones de medio término.