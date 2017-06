PASO

El Partido Obrero cede posiciones para evitar la interna en el FIT

Envió una carta a los otros dos partidos que componen la alianza. Está dispuesto a reconocer a Del Caño como primer candidato a diputado, siempre y cuando el de senador quede para Pitrola. A las 10 horas, habrá definiciones.

A 15 días del cierre de listas, el Frente de Izquierda negocia a contrarreloj para evitar una interna que, en definitiva, debilitaría a la alianza. No obstante, no será tan sencillo. Para ello, los tres espacios que componen el frente –PO, IS y PTS- deben ceder para llegar a un acuerdo.El primer paso lo dio el Partido Obrero, que aceptó que el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialista, Nicolás del Caño, encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.A cambio, el PO propone encabezar la lista de Senadores en territorio bonaerense con Néstor Pitrola y designar postulantes en la Ciudad de Buenos Aires, mientras le reserva a la Izquierda Socialista el primer lugar de las lista en Córdoba.“En aras del planteo que venimos sosteniendo desde el acto de Atlanta, en favor de listas comunes, les acompañamos una nueva propuesta que, por su contenido, nos habilita a avanzar a un acuerdo sin mayores dilaciones”, sostiene un comunicado difundido por la conducción del PO.A las 10 horas la Mesa Nacional del FIT se reunirá para abordar esta propuesta, y si hay acuerdo, la coalición concurrirá a las PASO con listas unificadas en todo el país. Para ello, Juan Carlos Giordano (IS) deberá renunciar a sus aspiraciones.Si bien se mostró reticente al principio, con el correr de las horas se mostró más conciliador y hasta señaló que “la fórmula Del Caño – Pitrola sería unitaria, muy representativa y atractiva” dijo a la vez que se posicionó como posible integrante de las nóminas junto con Myriam Bregman (PTS).