137 TRABAJADORES DESPEDIDOS

Los legisladores del FPV-PJ, con agenda gremial

Senadores y diputados recibieron a trabajadores de ATUCHA que denuncian despidos, desguace del Plan Nacional Nuclear y falta de respuesta del gobierno

Senadores y diputados bonaerenses del FPV-PJ recibieron hoy a representantes gremiales de la central nuclear ATUCHA Lima- Zarate por el anuncio de despido de 137 trabajadores quienes advirtieron que detrás de las cesantías hay un proyecto de desguace y desmantelamiento Plan Nacional Nuclear ."Hasta el momento no hay respuestas de ningún ministerio nacional ni provincial por lo cual la intención de reunirnos es visibilizar que nos estamos quedando sin las fuentes de trabajo y que sepa el país entero que está en peligro el plan nuclear por la política de un gobierno que tiene siempre como factor de ajuste al trabajador", explicó Juan Carlos González, delegado gremial de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA).La senadora bonaerense Mónica Macha, aseguró que “los despidos de Atucha son una nueva demostración del achicamiento del Estado y del desmantelamiento de áreas claves que está haciendo el gobierno de Cambiemos". En el encuentro también participaron los senadores del FPV-PJ Sergio Berni, Federico Susbielles, Cecilia Comerio y Juan Manuel Pignocco.Macha consideró que "después de un año y medio de gestión de gobierno está más que claro que no hay voluntad política de sostener el empleo de los trabajadores y hay una evidente intencionalidad de quitar todas las instancias que garantizan la soberanía energética".El diputado provincial Lauro Grande manifestó que "estamos tratando de ver cómo se puede coordinar la defensa de estos puestos de trabajo con los sindicatos y la sociedad de Zárate para frenar este avance de desmantelamiento de lo que era el Plan Nuclear que tuvimos en los últimos 12 años". En este marco, criticó: "Antes mandábamos satélites al espacio y podíamos construir centrales nucleares. Hoy parece que el único proyecto de gobierno que tienen Macri y Vidal es despedir trabajadores y mandarlos a su casa. Hay que ver la manera de frenar estos despidos", señaló.Finalmente, Alejandro Walter Medina, delegado de UECARA explicó que "como defensores del Plan Nuclear no podemos permitir que se desmantele como lo están intentando hacer. Estamos defendiendo a muestras familias. Son 137 trabajadores hoy, pero como ya pasó el año pasado sabemos que los despidos se dan por decantación. Siempre nosotros somos los primeros y después viene todo el resto", concluyó.