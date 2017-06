ELECCIONES 2017

El kirchnerismo ya se rebautizó: Frente Ciudadano para la Victoria

Ya no será más Frente para la Victoria. Ahora el kirchnerismo competirá bajo un nuevo nombre. La última jugada para evitar las PASO con Randazzo cambia todo el escenario electoral. ¿Qué harán los alcaldes del PJ si ese sello queda prescindido de las elecciones? Algunos ya empezaron a plegarse, otros dudan.

La interna en el Partido Justicialista está cada vez más picante. Después que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, manifestara que la exmandataria será candidata a senadora por "un frente nuevo" y que el Partido Justicialista "no participará de las elecciones", el presidente del PJ, Fernando Espinoza, reclamó que todos los sectores alcancen la unidad para salvar el partido.Por su parte, Florencio Randazzo no afloja y reúne a la tropa para bajar línea directa y presentar el nombre interno del espacio, aunque a pesar de las especulaciones, no habría actos públicos de lanzamiento este fin de semana.En este complejo panorama, algunos intendentes ya salieron a posicionarse a favor de Cristina Fernández, aunque eso signifique abandonar al partido. Uno de ellos fue Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, quien en diálogo con latecla.info afirmó: "Yo formo parte del grupo Fénix y vamos a jugar con Cristina por más que vaya por fuera del PJ".En la misma línea se expresó el jefe comunal de Moreno, Walter Festa, quien aseguró que la ex presidenta "será candidata por el Frente Ciudadano Para la Victoria”, confirmando de esta manera el nuevo nombre del espacio. El jefe comunal agregó que “si Randazzo quiere competir, tendrá que ir por otra lista”.En declaraciones a Radio Caput, el intendente sostuvo que “el Frente Ciudadano llama a la unidad a todos los que quieran presentarse, pero dentro de una lista única”.Si bien son semanas de definiciones y el panorama suele cambiar de un minuto al otro, algunas cartas ya están sobre la mesa: el kirchnerismo irá a las elecciones con un nuevo Frente, que ya tiene no sólo nombre, sino también respaldo territorial. Resta saber cuál será la jugada de Randazzo y cómo logrará acomodarse ante la embestida de la ex presidenta.