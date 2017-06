ELECCIONES 2017

Arrinconado, el presidente del PJ pide unidad para salvar el partido

Mientras desde el círculo íntimo de Cristina Fernández hablan de prescindir del Partido Justicialista, Fernando Espinoza reclama que todos los sectores alcancen la unidad.

A continuación, el comunicado oficial del Presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza:"Lista de unidad, es la mejor estrategia para frenar el ajusteSi hay una realidad que nadie puede negar es que el país, y sobre todo el pueblo, se encuentran en una situación muy complicada, sino casi límite. Lo reconocen propios y ajenos. El mismo Carlos Melconian, ex funcionario de este Gobierno y uno de los innegables referentes económicos del proyecto que conduce Mauricio Macri lo ha plantado sin pelos en la lengua: o se aplica un pronto y brutal ajuste o ´se puede ir todo a la mierda´. Cualquiera de las dos opciones es devastadora para los que menos tienen, para los más vulnerables. Este es el escenario que enfrenta el país bajo la conducción de la alianza Cambiemos y al que hay que poner un límite. Las alternativas no pueden ser siempre a costa del sacrificio, el trabajo y la salud de los que menos tienen. Y este, no otro, es el modelo que plantea este Gobierno.No son tiempos de discusiones y enfrentamientos tan personalistas como estériles. Se trata de pensar en los de a pie, los más golpeados por las decisiones de este Gobierno. Se trata de respaldarlos y ofrecerles las respuestas que necesitan con las herramientas políticas para llevarlas a cabo.A casi medio mandato cumplido del gobierno de Cambiemos, la inflación sigue en los mismos niveles que 2015, pero soportando una de más de 40% en 2016. La industria nacional, sobre todo las Pymes, en jaque y en gran parte destruida. Cae la construcción privada, la pública recién renace para y por las elecciones, no hay trabajo, las tarifas no dejan de subir indiscriminadamente. El bolsillo no aguanta más.Son tiempos que demandan e imponen la unidad para ponerle un límite a este gobierno. Cualquier estrategia política es hacerle el juego al Gobierno. Entonces, para atender las necesidades del pueblo hoy, el camino es la lista única independientemente de los nombres propios, el camino es la unidad, es indispensable. No se trata sólo de mostrar hacia afuera una propuesta sólida y potente, se trata también de una distribución y utilización responsable de los recursos con los que cuenta el espacio, tanto los políticos como los económicos. Una primaria demanda mucho capital y recursos, no es ningún secreto y la experiencia es basta al respecto en todos los sectores”, expresó y continuó: “Así lo entienden también la Capital Federal y otras provincias. Sobre todo de parte de la coalición gobernante, que comparte la idea de excepcionalidad del caso y la necesidad de la misma estrategia. No se trata de capricho o sectarismo. Para todos los sectores se trata de aprender de la experiencia de 2015, entender el momento y actuar en consecuencia con una estrategia válida.Siempre existen diferencias circunstanciales y estrategias particulares, es parte del juego de la política. Pero existen momentos trascendentales en la vida política de un país que imponen y demandan poner a las necesidades del pueblo, y las necesidades del propio frente que vela por ellas, por sobre las ambiciones personales. No tengo dudas que esa comprensión primará. Las diferencias entre hombres y mujeres de un espacio que comparte los mismos valores y principios políticos siempre confluyen en un punto de encuentro.Las próximas elecciones representan esa situación de excepcionalidad, en ellas el pueblo dará su primer veredicto sobre el modelo neoliberal que impone el Gobierno de Macri. Presentar una lista de unidad es la mejor estrategia posible. Con esta posición estamos cumpliendo con los principios de nuestra doctrina: “Primero la Patria, después el movimiento y por último, los hombres”.