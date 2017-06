Ferraresi asegura que Cristina prescinde del PJ y va por "un frente nuevo"

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, manifestó que la exmandataria será candidata a senadora por "un frente nuevo" y el Partido Justicialista "no participará de las elecciones".

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "será candidata a senadora nacional por un frente nuevo" y sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) bonaerense "se declarará prescindente y no participará de las elecciones"."Cristina será candidata con lista única de un nuevo frente que todavía no tiene nombre y que lo integrarán los partidos que conforman el Frente para la Victoria, pero no el PJ", explicó, quien tal como informó La Tecla.info hace varias semanas, es uno de los tres voceros que posee la exmandataria.Con dicho panorama, el ex ministro Florencio Randazzo tendrá "vía libre para presentarse y competir en octubre para sumarse como oposición a Mauricio Macri".Ferraresi explicó a Infonews que con la "contundencia del apoyo del 95 por ciento de los intendentes se aprobó esta herramienta electoral" con la que se busca "ganar en octubre y frenar al neoliberalismo"."El peronismo siempre acompañará a Cristina pero, como lo hizo en el 2005 en la elección contra 'Chiche' Duhalde, se declarará prescindente y no jugará", indicó Ferraresi, quien señaló que "los pejota locales como el de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza, entre otros" se sumarán "a ese frente nuevo"."No vamos a perder el tiempo en discutir vanidades. Haremos el esfuerzo de unidad hasta la semana próxima, pero si no hemos podido saber qué opina Randazzo en este último tiempo, cómo vamos a hacer para generar unidad con alguien que no sabemos qué opina", reprochó.Además, consideró que evitándole a Randazzo la instancia de competir frente a Cristina en las PASO, se le dará la posibilidad de llegar a octubre. "No queremos elimilarlo directamente el 13 de agosto", expresó.En las cuestiones legales, fuentes partidarias aseguran que, si Randazzo interpone algún recurso en la Justicia electoral, el PJ bonaerense deberá habilitar la posibilidad de que participe y así el sello emblemático quedará en manos de Randazzo, como ocurrió en el 2005 con "Chiche" Duhalde.Vale destacar que tal como anticipó La Tecla este último miércoles, desde las filas del randazzismo comenzó a surgir el rumor de una posible proscripción de parte del kirchnerismo y por ello Randazzo convocó a sus dirigentes a reunirse en privado este viernes en el Hotel NH Bolivar.