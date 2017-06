ANUNCIO

Renunció el juez platense César Melazo

El magistrado había sido suspendido por presunto mal desempeño de sus funciones. Presentó su renuncia definitiva este jueves.

Luego de haber sido suspendido por presunto mal desempeño de sus funciones, el juez platense César Melazo presentó su renuncia definitiva como titular del Juzgado de Garantías 2 de La PlataCabe destacar que a través de un jury de enjuiciamiento, el magistrado fue destituido de su cargo de manera preventiva, por 90 días, hasta tanto se resuelva una decisión. En este marco, un día después de conocerse la noticia, habló con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7), donde hizo su descargo.“La resolución esta muy alejada que por derecho corresponde. No tiene basamento legal. Es lamentable que el presidente de la Corte y el resto del jurado hayan votado un apartamiento preventivo, basado en un artículo nuevo de la ley de enjuiciamiento que se utiliza para causas graves y cuando el magistrado puede entorpecer la investigación. En ningún caso tengo posibilidad de serlo, a todo evento fue una falta, que estoy convencido que no lo es”, comentó el magistrado acerca de la decisión de la Corte.En este sentido, apuntó que desde el punto de vista jurídico, la resolución fue “un mamarracho. Demuestra una voluntad política real con la cabeza del presidente de la Corte y la Gobernadora, que están presionando para que renuncie y deje un cargo”.“Soy un panfleto para ellos, no les importa la persona Melazo. No quieren un cargo libre, es una maniobra política. La Magistratura debería estar preocupada por el avasallamiento ante el poder judicial”, añadió.A respecto, el abogado señaló: “No me calienta el cargo, podría haberles dicho a esos dos payasos, cenadores con “C” (Juan Pablo Allan y Jorge D’Onofrio) que tenían razón e irme a mi casa. Deberían ponerse a trabajar en serio. Pretenden hacerse conocidos masacrando a alguien”.Por último, Melazo destacó que quien pidió el juicio político por esta causa en 2012 fue él mismo e indicó como principal responsable a la Procuradora María del Carmen Falbo. “Esto es una vergüenza. He estado mucho tiempo con gente cobarde que defienden su propia mezquindad y hacen poco honor al trabajo donde trabajan. Me da mucha angustia como abogado y juez, representar a la sociedad cuando se obra de esta manera”.“Es muy injusto. La justicia no existe, existen los jueces. A mi me ha tocado un tribunal difícil porque no se ajustan a derecho y son unos corderos”, concluyó.Entre las causas por lo que se lo acusa esta el posible encubrimiento del barrabrava de Quilmes, Marcelo Mallo, el sobreseimiento a Daniel Gustavo Vila (Secretario general de gremio de Carga y Descarga de camiones del Mercado Regional de La Plata), y aparentes irregularidades en una investigación judicial durante 2002, sobre un caso de cuatrerismo por el robo de 4000 chanchos y 1000 caballos.