PERONISMO

Interna caliente: Randazzo no afloja y reunirá a la tropa para bajar línea

Según pudo saber La Tecla.info el exministro del Interior de la Nación se reunirá con su séquito de dirigentes para bajar línea directa y presentar el nombre interno del espacio. A pesar de las especulaciones, no habrá actos públicos de lanzamiento este fin de semana.

Conforme a lo manifestado a La Tecla.info por fuentes inobjetables del randazzismo, este viernes se dará un encuentro clave. Es que, ante los rumores que envuelven a la interna caliente del peronismo, Florencio Randazzo convocará a su tropa para bajar línea directa.En definitiva, dirigentes de toda la provincia que responde al chivilcoyano se reunirán para escucharlo y recibir de su propia figura los pasos a seguir a unos pocos días de la presentación de alianzas (14 de junio) y de las listas (24 de junio). A su vez, el Flaco presentará el nombre interno del espacio.Finalmente, y ante los rumores que circulaban de un posible lanzamiento oficial de su candidatura, desde el espacio manifestaron que la reunión será netamente interna y no tendrá carácter público.Vale destacar que, tal como anticipó La Tecla.info, los armadores de Randazzo ya habían puestos paños fríos al posible lanzamiento. “Algo se estaba pensando, pero vamos a ver cómo se arman frente a los intentos de proscripción”, disparó un legislador de peso.“¿Hay posibilidad de proscribir la lista en las PASO?”, preguntó este medio. “Legalmente no, pero con estos pibes nunca se sabe”, contestó la misma fuente.En ese sentido, desde el kirchnerismo negaron a este medio que se vayan a llevar adelante ese tipo de maniobras y aseguraron que se “irá hasta el final” en el intento por conformar una lista unificada.No obstante, otro de los hombres importantes del exfuncionarios nacional, el intendente de Bolivar, Eduardo “Bali” Bucca, cuestionó este jueves: “no entiendo por qué algunos se ponen tan nerviosos cuando uno plantea una PASO”."Estamos convencidos de que es necesario generar nuevas voces", apuntó en declaraciones radiales y agregó que "las primarias impiden que se sigan armando listas de candidatos entre cuatro paredes". En ese sentido, redobló la apuesta y apuntó que "sería escandaloso que no haya primarias. Es una ley promulgada por la propia Cristina en 2009".Por último, el alcalde del interior que impulsa al hombre de Chivilcoy, sostuvo que “Randazzo puede ser el candidato que le gane a Macri en octubre".Así las cosas, y mientras los sospechas de una supuesta proscripción se mantienen en el aire, el randazzismo se dará cita en la Capital Federal para cerrar filas y avanzar en la estrategia electoral.