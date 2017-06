ENTREVISTA EXCLUSIVA

Carolina Piparo: "Sería un honor ser diputada"

Entrevistada por La Tecla, una de las cartas que el oficialismo baraja para la lista de diputados provinciales habló sobre diversos temas. Entre otros: Cambiemos, el rol de la Justicia y su relación con los organismos de derechos humanos.

Antes que nada y después que todo, Carolina Píparo se reconoce como una víctima. Cuando habla de ella, de lo que le pasó, o cuando traslada su lucha personal hacia el plano político y colectivo, es eso: una víctima. Outsider de la política, su nombre vio la luz en los medios luego de que en 2010 fue atacaba por dos delincuentes a la salida de un banco y, producto de un balazo, perdió a su bebé Isidro en el noveno mes de embarazo.En su departamento de Puerto Madero recibió a La Tecla y habló de todo: su probable candidatura, el rol de la Justicia, Cambiemos, la ley de Protección a víctimas de delito, su relación con los organismos de derechos humanos y más.-¿Va a ser candidata?-La realidad es que hasta ahora no tuve una propuesta concreta. En el 2015 se dijo que iba a ir por la intendencia de La Plata y tampoco era real. Si tengo una propuesta, la analizaría, y sería un honor ser diputada. La reunión con la gobernadora Vidal existió, pero no se habló de candidaturas. Yo la conozco desde el 2014, y ella sigue de cerca el avance con la ley de Protección de víctimas de delito. Hablamos de lo que es la inseguridad, pero es mentira que me hicieron una propuesta.-Aun así, su nombre suena desde hace un tiempo y la idea no le es ajena. ¿En qué leyes le gustaría trabajar?-Falta hacer muchísimo en el tema de víctimas y de seguridad, que son los ejes con los que me gustaría trabajar y que no distan mucho del trabajo que llevamos adelante desde Usina de Justicia, que es una asociación civil por los derechos de los familiares de las víctimas de homicidio. Nuestra lucha principal es por el abolicionismo penal.-Está identificada con el Pro, que, a su vez, está compuesto por distintas líneas lideradas por Marcos Peña, Jorge Macri y Emilio Monzó, entre otros referentes. ¿Con cuál de todas se identifica?-Siempre he sido escuchada por todos y nunca he sido condicionada, en absoluto. Siempre han apoyado la lucha que llevamos las víctimas. En mi caso particular, esa separación por vertientes que responden a nombres propios, nunca existió.-En la marcha de repudio al fallo de la Corte que otorgó el beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad protagonizó cruces con organismos de derechos humanos. ¿Cuál es su postura frente a ese fallo de la Corte?-En primera instancia, fui a la marcha del 2x1 porque yo estoy en contra de cualquier beneficio a cualquier persona que haya quitado una vida. Esa clase de personas merecen cumplir cualquier tipo de condena, porque si quitó la vida no merece ningún tipo de beneficio. Lo que siempre pido a los organismos de derechos humanos es que nos escuchen a nosotros, también. Hemos confluido en varias reuniones, y es muy difícil en cada reunión tenerlos enfrente.-¿A qué se refiere con “tenerlos enfrente”?-Para mí son personas muy respetadas y escuchadas pero me pa-rece que caen en un prejuicio hacia nosotros, donde parten de creer que la víctima habla desde el dolor y la venganza, y eso confluye en que terminamos no escuchándonos; y la verdad es que nosotros no buscamos pena de muerte ni venganza. Nosotros buscamos justicia, y eso es muy difícil de entender. Yo no odio a las personas que me hicieron lo que me hicieron, pero sí quiero que cumplan la condena, porque me hicieron algo terrible.-¿Es posible tener una agenda común, que trasvase la cuestión partidaria, para trabajar políticas de seguridad?-Creo que es posible. Lo vi con la ley de Protección de víctimas de delito. Ahí no hubo grieta. Muchos senadores con los que hablé ni sabía de qué partido eran, pero los vi comprometidos. En esas cuestiones tan básicas, todos deberíamos estar de acuerdo. Sólo es cuestión de escuchar la realidad.-Es asistente social, ¿no creé que los índices de inseguridad se bajarían con más inclusión y más ciudadanos con menos necesidades básicas insatisfechas?-Me parece importantísima la inclusión y la educación, ante todo. El tema acá es ver qué se ha hecho con la inclusión. Ninguno de nosotros está en contra de eso. Nuestro planteo es qué hacemos ahora con el que está yendo hoy mismo a matar a alguien.-¿Como le gustaría a Carolina Píparo que la víctima de delitos comunes fuera comprendida por la Justicia y por el Estado?-Con una mirada más pareja. Que la víctima sea víctima, porque hoy la víctima es el delincuente.