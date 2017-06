SENADO

El oficialismo no consiguió los votos y se trabó la adhesión a la ley ART

Tras fracasar la negociación con los bloques peronistas del Senado, Cambiemos decidió no incluirlo en la orden del día. La sesión fue convocada para este jueves al mediodía.

El oficialismo suma un nuevo traspié en la Legislatura bonaerense. Este jueves, en la sesión ordinaria de la Cámara alta estaba previsto el tratamiento de la adhesión a la Ley nacional de Riesgos del Trabajo, pero no logró reunir los votos suficientes y decidió no incluirlo en el temario a tratar.Para lograr la aprobación, Cambiemos necesitaba los dos tercios de la Cámara. Con la venia del Frente Renovador, sólo le faltaba convencer a los bloques alineados al peronismo: FPV-PJ y Bloque Peronista. Ambos decidieron no acompañar la normativa, por lo que la negociación fracasó.Cabe destacar que la semana pasada, tal como publicó LaTecla.Info, el Frente para la Victoria recibió a los gremios que se oponían a la ley de ART, tanto estatales como del sector privado, además de colegios de abogados y agremiaciones de jueces laborales bonaerenses que coincidieron en advertir sobre la inconstitucionalidad de la norma por cuanto viola derechos de los trabajadores y cuya única finalidad, entendieron los juristas, es reducir la litigiosidad."La nueva ley de riesgos del trabajo es un modo de la flexibilización laboral. Se piensa a los laburantes como máquinas que solo sirven mientras producen y son desechables porque hay miles buscando trabajo", resaltó la senadora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha.En el mismo sentido se expresaron este lunes los senadores del Bloque Peronista, tras mantener varias reuniones con dirigentes gremiales, y señalaron que “si adhiriésemos a la normativa nacional estaríamos delegando expresamente una facultad en el Estado Nacional que se reserva a las provincias”.La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y había ingresado sin contratiempos a Senadores para ser tratada sobre tablas en la sesión de este jueves. Pero, ante este panorama, el oficialismo decidió dar marcha atrás, evitar tratarlo en el recinto y continuar con las negociaciones.