TODOS CONTRA GARRO

Polémica por el origen de los delincuentes: Berazategui también respondió

El intendente de La Plata, Julio Garro, en referencia a la inseguridad que se vive en la capital provincial, dijo que "la mayoría de los delincuentes vienen de Ensenada y Berazategui", por lo que la respuesta no tardó en llegar. Pero hasta ahora solo habían pegado los ensenadenses.

El edil del Frente Para la Victoria, Martín Slobodian, que responde a Mario Secco aseguró que "la inseguridad en La Plata es producto de las malas políticas y la incapacidad de María Eugenia Vidal y Cristián Ritondo".Y agregó entre otras cosas que "si fuera verdad que la inseguridad de La Plata se debe a delincuentes de Ensenada y Berazategui, se debe a lo vulnerable que es La Plata como consecuencia de las erróneas políticas que aplica Cambiemos".En tanto, un par de días después de desatada la polémica, el secretario de seguridad berazateguense, Raúl Torres, señaló que “en Berazategui trabajamos en forma conjunta con Policía y Gendarmería”.Y agregó: “Desconozco por qué el Intendente de La Plata dice que los ladrones son de Berazategui y es más, le pediría que si sabe que son de acá que haga la denuncia para que los detengan. La verdad no entiendo por qué si saben que son de Berazategui y Ensenada, la policía no los agarra".En tanto, el jefe de Gabinete Javier Amat, indicó: “Dicen que gente de Berazategui y Ensenada va a delinquir a La Plata; les pido que ya qué tienen tan identificado el paradero de los delincuentes que los detenga la Policía”.Amat sostuvo que las declaraciones parecían "poco serias" ya que “este tipo de comentarios solo tienen como fin hacer política, ensuciando a los vecinos y la imagen de dos ciudades. Dudo que a los vecinos de La Plata los deje tranquilos que se les diga que los que delinquen son de otras ciudades. La gente quiere que se trabaje contra la inseguridad, no importa el domicilio de los delincuentes”Y añadió: "En Berazategui cuando se detectan delincuentes se denuncian para que sean detenidos, sin importar de donde provengan; me parece que es lo más sano y coherente para evitar los hechos de inseguridad".Finalmente, dedicó algunas palabras a los funcionarios platenses, señalando que "nunca nadie nos llamó de La Plata para trabajar en forma conjunta el tema de la inseguridad. Sería interesante qué nos hubiesen contactado a nosotros, pero no tenemos ni un mail al respecto", concluyó el jefe de gabinete de Mussi.