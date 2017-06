EN TIERRA MASSISTA

PASO a la vista: la Izquierda juntó a los pibes y habló de su "Plan B"

La precandidata a Diputada nacional por Izquierda al Frente por el Socialismo (Nuevo MAS+MST), Manuela Castañeira visitó Pacheco (partido de Tigre) y realizó un encuentro con los jóvenes candidatos de la zona norte del Conurbano.

"Hoy me encontré con los candidatos jóvenes del norte del Conurbano que van a integrar las listas de Izquierda al Frente por el Socialismo en las próximas elecciones. Hablamos de los temas que más preocupan a la juventud, uno de ellos es la precarización laboral", señaló la ex candidata a presidente.Agregó que "me comentaron que no se consiguen más que contratos precarios, tanto en el sector público como en el privado, y que esta situación que se ha agravado durante el gobierno macrista,viene desde el kirchnerismo. La juventud es la principal afectada por el trabajo precario".Dijo a su vez que "el macrismo pretende profundizar la precarización laboral con el objetivo de reducir los costos laborales y así permitirle a las empresas aumentar sus ganancias. Cada vez es más claro que con Macri no hay futuro para la juventud. Ante esto desde Izquierda al Frente anteponemos un camino alternativo, un Plan B en donde proponemos poner fin al flagelo del trabajo precarizado"."Vamos por el pase a planta y bajo convenio de la juventud. Vamos también por más presupuesto en la educación pública, para que los jóvenes tengan una formación de calidad", añadió.Castañeira finalizó diciendo que "en el encuentro los jóvenes candidatos expresaron con entusiasmo que se la van a jugar con toda a difundir y defender este Plan B para que gane la juventud".