RECLAMO

La Defensoría fue a la Corte para evitar que Santa Fe inunde territorio bonaerense

“Exigimos una audiencia con el fin de que la Corte garantice los mecanismos necesarios para que haya un control estricto de la forma en que Santa Fe drena el agua hacia nuestra provincia", dijo Lorenzino

Ante la preocupante situación que atraviesan distritos del noroeste bonaerense por la posibilidad de que se agraven las inundaciones que azotan a esa región, el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que Santa Fe controle la forma en que desagota el agua en perjuicio de varias localidades de la provincia Buenos Aires.“Exigimos que se lleve adelante una audiencia con el fin de que la Corte garantice los mecanismos necesarios para que haya un control estricto de la forma en que Santa Fe drena el agua hacia nuestra provincia, ya que son miles los bonaerenses en jaque por esta dramática situación que amenaza a complicarse cada vez más con el paso del tiempo”, sostuvo Lorenzino.En su intervención, la Defensoría reclamó que el máximo tribunal retome un pronunciamiento del año 2000 por el que había determinado una serie de obras orientadas a organizar la forma en que la provincia de Santa Fe escurre su agua hacia Buenos Aires, además de disponer de una autoridad que monitoree el cumplimiento estas acciones.En ese sentido, Lorenzino puntualizó que “estas tareas no prosperaron, por lo que hoy nos encontramos frente a un escenario de emergencia, donde además de demandar las obras necesarias para que el problema no avance, planteamos que la Corte tome todos los recaudos para que el alivio de una Provincia no sea a costas de la destrucción de otra”.