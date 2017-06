ELECCIONES 2017

Dirigente radical afirma que “se encontrarán los mecanismos para lograr” la lista de unidad de CFK

Leopoldo Moreau conversó con Cadena Río luego de asistir a la reunión en el Instituto Patria y afirmó que “hay mucho más kirchnerismo en la sociedad que en los dirigentes”.

“Hay que constituir un gran frente popular que articule lo mejor del peronismo, del radicalismo, de la centro izquierda, y de muchos compatriotas que tienen el sueño de una patria inclusiva”, afirmó el histórico dirigente radical, ligado al kirchnerismo.“Creo que eso lo debe sintetizar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que aparece nítidamente desde un perfil opositor protegiendo los derechos de los trabajadores”, agregó.Tras asistir a la reunión que se llevó a cabo en el Instituto Patria para avanzar en el armado electoral, en medio de la tensión entre la lista única y las PASO, evaluó: “Fue una reunión más de las que vienen sucediendo y seguirán sucediendo entre esta fuerza política y las otras; cada uno está en la construcción de su opción electoral. Faltan pocos días para constituir las alianzas y definir las listas”.Sobre la unidad encabezada por CFK, desarrolló que “en ese esfuerzo se está, y se encontrarán los mecanismos para lograrlo, porque este no es un capricho de dos o tres dirigentes, sino una demanda de la sociedad construir un frente nítidamente opositor encabezado por Cristina”.En la misma línea, continuó: “Hay mucho más kirchnerismo en la sociedad que en los dirigentes. No es una cuestión de los dirigentes, pero ellos han receptado esa demanda, por eso más de 40 intendentes reclaman una lista de unidad, y sólo 2 o 3 plantean ir a las PASO”.Asimismo, remarcó que de los 40 integrantes del Consejo Directivo del PJ, 36 plantearon lo mismo; al igual que los 18 partidos y movimientos políticos que acompañan al Frente para la Victoria.“Randazzo debería sumarse a la unidad, no solamente porque puede hacer un aporte, sino porque se lo está reclamando todo el peronismo, todo el no peronismo incluido en el FpV, y porque es un dato de la realidad, se lo está reclamando la sociedad”, concluyó.