LEGISLATURA

Insólito: en el Frente Renovador se acusan de robarse los proyectos entre ellos

Se pudrió todo. La disputa tiene como protagonistas a los diputados Pablo Garate y María Del Huerto Ratto por la autoría del proyecto de declaración de Emergencia Alimentaria.

En los últimos días se conocieron números alarmantes: los argentinos consumen un 26% menos de lácteos que hace 17 años, siendo la leche el producto que mostró mayor descenso en dicho período, con una retracción del 38%.Pero no sólo bajó el consumo de la leche, sino también el de carne y los principales alimentos básicos para el ser humano. Por ello, el diputado massista, Pablo Garate, presentó este martes un proyecto de ley para declarar la Emergencia Alimentaria en la Provincia.La iniciativa tiene como objetivo” garantizar la provisión de los bienes o productos de la canasta familiar a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran desarrollando actividades relacionadas con el servicio de prestación de alimentos, o -en forma directa y descentralizada a través de los municipios-, a las familias afectadas por la crisis socio-económica y en especial a los niños”.El ingreso del proyecto en la Legislatura generó gran repercusión en los medios de comunicación y en el mundillo político, puesto que representa una cachetada para la actual gestión de Cambiemos.No obstante, el pedido de declaración de Garate no sólo generó ruido en el oficialismo, sino también dentro de su propio bloque que lo acusó de robarse el proyecto de una de sus correligionarias, la diputada María Del Huerto Ratto.En efecto, la legisladora de Pergamino presentó el proyecto en octubre de 2016, por lo que aún posee estado parlamentario. En los argumentos, Ratto señaló que el objetivo de la medida era "garantizar el acceso y la provisión de alimentos a todas las familias que lo necesiten y en especial a los niños".Palabras más, palabras menos, el proyecto es el mismo. Tras conocerse la coincidencia, el diputado Garate se comunicó con su colega y le transmitió que ambas iniciativas serán unificadas bajo el sello de la legisladora de la Segunda Sección. "Lo importante es declarar la Emergencia, no quien es el autor", reconocieron desde el bloque.