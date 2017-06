ELECCIONES 2017

Interna caliente: CFK afianza su candidatura y el randazzismo ya habla de “proscripción”

Mientras intendentes del núcleo duro K confirman que la ex presidenta jugará en las elecciones, en la vereda de enfrente suben los puños y se preparan para una embestida. Así como están las cosas, hay dos opciones: PASO o ir por afuera.

Quedan exactamente siete días para que finalice el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y la interna peronista está mas caliente que nunca.Luego del encuentro de intendentes y funcionarios del núcleo duro del krichnerismo en el Instituto PATRIA, desde el randazzismo se comenzó a trabajar en el lanzamiento oficial de la campaña del ex ministro del Interior que insiste con presentarse a las PASO.Según trascendió, este viernes se presentarían oficialmente la propuesta, la “marca” y la estética de campaña de cara a las primarias y, un día después se anunciaría a los equipos técnicos con un pequeño acto en La Plata.No obstante, tras la cumbre en el PATRIA y los dichos de algunos dirigentes K, los anuncios quedaron en stand by. “Algo se estaba pensando, pero vamos a ver cómo se arman frente a los intentos de proscripción”, disparó a LaTecla.Info un legislador alineado al sector de Florencio Randazzo.“¿Hay posibilidad de proscribir la lista en las PASO?”, preguntó este medio. “Legalmente no, pero con estos pibes nunca se sabe”, contestó la misma fuente.En este marco, si el randazzismo insiste con evitar la unidad, se enfrenta a dos posibilidades: ir a internas con la posibilidad de competir contra Cristina Kirchner (quien los supera ampliamente en las encuestas) o ir por fuera del PJ."Randazzo se va a presentar por afuera y va a sacar los siete puntos que le hacen falta a Cambiemos para que el triunfo no sea de Cristina", señala un dirigente del Conurbano que a las claras se muestra obnubilado con la figura de María Eugenia Vidal.Por su parte, desde el núcleo duro de la ex presidenta buscan instalar que la presentación de una lista encabezada por el ex ministro del Interior, es un suicidio político.Este martes, previo a ingresar al encuentro en el PATRIA, el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, señaló a La Tecla: “Nosotros tenemos el 97% del FpV unido y esa unidad corona a que CFK sea la candidata, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice el vecino de la Provincia. Dieciocho partidos políticos con sus respectivos congresos decidieron que Cristina sea candidata”.“No sé quién lo manda, pero creo que si Randazzo sigue diciendo que se va a tirar de un décimo piso sin paracaídas, es loco; y si es loco que se joda, ¿ustedes creen que Randazzo puede compararse con Cristina? Dejémonos de joder”, agregó.A una semana de la conformación de alianzas, y a menos de 20 días del cierre de listas, el peronismo está más caliente que nunca y el destino del Frente para al Victoria -como se lo conocía hasta ahora- pende de un hilo.PASO vs. lista de unidad. Adentro del PJ vs. por fuera del PJ. Así está la interna.