DENUNCIA

Intendente de Cambiemos en la mira: “tiene más asesores que Vidal”

Desde la oposición de Mar Chiquita, apuntaron contra Carlos Ronda por la cantidad de asesores que posee la comuna. Además, acusaron que la subejecución del fondo educativo se destina a sumar asesores.

Según fuentes del palacio legislativo de Mar Chiquita manifestaron a La Tecla.info, el gobierno de Carlos Ronda tendría 22 asesores designados por un monto total que supera los 400 mil pesos mensuales. La denuncia formalizada por la oposición del distrito de la Quinta sección electoral se realizó luego de un control de gestión realizado por el Concejo Deliberante local.En ese sentido, el secretario del bloque del Frente para la Victoria local, Alejandro Cueto manifestó a este medio que el intendente de la Unión Cívica Radical “tiene más asesores que María Eugenia Vidal”.En la misma sintonía, cuestionó: “estaría bueno que Ronda le explique a la sociedad que fue lo que hizo en 2016 con los $21.602.000 que recibió del fondo educativo, lo subejecutó”. De esa manera, el hombre que suena como posible cabeza de lista de concejales del FpV, manifestó que el parte de ese dinero subejecutado se utiliza para contratar asesores.La Tecla intentó comunicarse con la comuna para consultar sobre la nómina de 22 nombres que serían asesores pero no recibió respuestas.Vale destacar que no es la primera vez que Ronda queda en la mira del Concejo Deliberante local y la nueva acusación por el número de asesores, se suma a la problemática reciente por la rendición de cuentas.Si bien, por el aval de los ediles de Cambiemos logró aprobar los números de la gestión 2016, el arco opositor puso el ojo en una serie de irregularidades, en las que se destacaron las relacionadas al gasto de combustible y a la compra de carne a un comercio que no figura en el rubro respectivo. Además del pago de 7 millones de pesos en el alquiler de camiones para trabajos tercerizados y la inversión de más de 3 mil pesos para la compra de alfajores por un encuentro de contadores.