BERAZATEGUI

Hay café, hay té: termo en mano, concejales K recorren bancos y charlan con jubilados

Hay muchas maneras de hacer política, y una de ellas, quizá la más recomendable, es estar cerca cerca de la gente. Claro, muchas veces puede resultar un tanto demagógico, pero lo importante es estar.

A pedido del intendente Patricio Mussi salieron por la mañana de ayer, al igual que en oportunidades anteriores, a recorrer las colas de los bancos y serviles a los jubilados un vasito de café o te, y de paso charlar un rato sobre las políticas que se llevan adelante tanto a nivel nacional como municipal."Esta mañana los concejales del Bloque Justicialista Mussi Conducción, continuamos con la entrega de café y te en las filas de los Bancos para los Abuelos de Berazategui, tal cual nos lo pidió el intendente Juan Patricio Mussi", publicó en face la edil Nieves Casella.Agregó en ese sentido que "aprovechamos y hablamos con ellos, nos contaron los problemas que tienen con los remedios del PAMI y que el sueldo no les alcanza por lo caro que está todo. La verdad los abuelos nos reciben muy bien y quedan muy agradecidos", completó.En tanto, Leo Virardi, comentó el lunes que "vinimos a la fila del Banco Supervielle, a decirles que no están solos. Les trajimos café para combatir el frío de la espera, que a veces se hace larga, y conversamos sobre la situación actual de los abuelos y abuelas de Berazategui"."Desde nuestro lugar vamos a seguir luchando y defendiendo sus derechos, sobretodo para que nada ni nadie les saque lo que ya lograron", agregó el edil mussista y kirchnerista, termo en mano, preparado para servir otro caliente café.Por supuesto, la acción no quedó ahí nomás, más tarde fue publicitada por los mismos protagonistas en la diversas redes sociales.