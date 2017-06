REITERADOS FALTAZOS

No va a las sesiones, no iba a los ensayos: Ottavis, afuera del Bailando

Suele ir poco a las sesiones. Tampoco va a las reuniones políticas, pues ya no pertenece a La Cámpora y menos al PJ. Ahora tampoco estará en el gran show de la televisión

El diputado provincial por el FpV, José Ottavis, a quien se ve poco y nada por la Legislatura, quedó desvinculado de Bailando por un Sueño, justamente por no ir a los ensayos. La noticia fue dada por José María Listorti en Este es el Show.El conductor de Este es el Show reveló que el dirigente político que a pesar de no pertenecer más a La Cámpora empuja por CFK, parece fue a ningún ensayo y que no responde las llamadas de los productores Chato Prada y Federico Hoppe.“Es muy difícil trabajar con alguien que no atiende el teléfono y no va a los ensayos. El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de esto y tomaron la decisión de desvincular del certamen a José Ottavis (iba a bailar con Barby Silenzy), quien todavía no había bailado”, dijo Listorti.Unos días antes Ottavs había hablado de su exposición pública y expresó que “en la calle la gente me trata con mucho amor. Me dan apoyo por mi relación con Francisco o por los problemas que pude tener con la droga, me dicen ´dale para adelante´”.“A partir del conocimiento público me hago escuchar con algunos sueños que tengo como puede ser dividir la provincia de Buenos Aires y refundar la Argentina. Siempre hablo de política. Para mi la política tiene que ver con identificar los problemas de los humildes y darle solución. Hay que tener proyectos que sean sueños” remarcó.Asimismo, el ex Vice de Diputados explicó que “la militancia se hace en el lugar que te toque. En la Cámara de Diputados -pese a que se lo ve poco y nada- presentamos muchos proyectos, ahora hicimos que nuestros proyectos sean presentados por los propios actores sociales afectados”.