HABITAT

Vidal volvió a Tres de Febrero: esta vez, recorrió obras en Fuerte Apache

La gobernadora visitó nuevamente el oeste del Conurbano. En esta ocasión, estuvo en la cuna de Carlitos Tévez, una de las villas más grandes del distrito, donde recorrió las obras de urbanización que lleva adelante Nación.

Por segunda vez en apenas cinco días, la gobernadora María Eugenia Vidal, desembarcó en el oeste del Conurbano, específicamente, en el distrito de Tres de Febrero.En esta ocasión, fue para recorrer obras de urbanización en la villa Fuerte Apache, famosa por ser la cuna del jugador de fútbol Carlos Tévez, que se llevan adelante con recursos nacionales y que beneficiarán a 5.780 familias.La mandataria estuvo acompañada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el subsecretario de Gestión Municipal, Lucas Delfino; la subsecretaria de Hábitat, Marina Klemensiewicz; y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela."Esto significa cumplir con el compromiso que tenemos con el Presidente para los vecinos: no los íbamos a dejar solos. Fuerte Apache es un barrio que durante muchos años estuvo solo y abandonado", sostuvo Vidal y acotó "hay muchos lugares de la provincia donde esto está pasando: vuelve el asfalto, la iluminación, los espacios públicos cuidados para todos, los lugares para los chicos y los adolescentes, que no estén en las calles".Por su parte, Frigerio indicó que "ésta es una obra muy importante, de alrededor de 330 millones de pesos en 24 meses para arreglar los espacios comunes: las veredas, las calles, la iluminación, los ascensores, las escaleras, las fachadas de las casas, las cloacas que están saturadas"."Es una obra muy importante, de las que más les gusta al Presidente y a la gobernadora, donde más hace falta la presencia del Estado. Como nos decían los vecinos, hacía rato que no aparecía por acá", agregó.En el Barrio Ejército de los Andes – Fuerte Apache, los trabajos comenzaron la semana pasada. Se estima que finalizarán en junio de 2019. Se está realizando la pavimentación sobre el perímetro. Comprenden el mejoramiento de los edificios, escaleras, rampas y ascensores, fachadas, espacios comunes entre tiras y monoblock, la extensión de las redes cloacales, pluviales y de agua potable, la renovación del espacio público, y la construcción y equipamiento de la sede del programa Envión, de un polideportivo, y de un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). Se beneficiarán 5.780 familias.En tanto en el Barrio Derqui, los trabajos se encuentran en ejecución desde septiembre de 2016 y se estima que finalizarán en septiembre de este año. Comprenden la extensión de la red cloacal y pluvial a todo el barrio, la readecuación de la red de agua potable con conexiones domiciliarias nuevas, la puesta en valor del polideportivo y la construcción y equipamiento de la sede del programa Envión, destinado a la promoción y acompañamiento de adolescentes. Se beneficiarán 1.600 familias."Hoy, cuando veo las máquinas trabajando, gracias a Rogelio, a Marina y a todo el equipo del Presidente y al trabajo del intendente, me pongo contenta. La gente siente que empezamos a cumplir, que no era solamente una promesa”, aseveró Vidal y concluyó “se hace realidad y en dos años este barrio va a ser distinto, porque esta obra empieza y se va a terminar. Para los vecinos va a haber un antes y un después".Cabe destacar que el pasado jueves por la noche, la mandataria bonaerense llegó a Tres de Febrero para supervisar las tareas que lleva adelante el programa “Cerca de Noche”, que contempla la instalación de una unidad móvil que atiende las demandas de los vecinos en situación de vulnerabilidad social."Cerca de Noche" acompaña a los vecinos de lunes a jueves, de 18 a 24, para ofrecer asesoramiento social a quienes necesitan ayuda en situaciones de urgencia, como las provocadas por la violencia de género e intrafamiliar, adicciones, seguridad o atención de salud mental.