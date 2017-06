ELECCIONES 2017

Sin candidatos definidos, Cambiemos ya le puso fecha de inicio a la campaña

Será el 30 de junio, fecha que eligió el presidente Mauricio Macri para presentar públicamente la nómina completa de aspirantes al Congreso nacional. En la Provincia aún no hay definiciones al respecto, aunque sí muchos nombres en danza.

Si bien el cronograma electoral establece que la campaña para las PASO comience el 14 de julio, desde Cambiemos fijaron para el 30 de junio la presentación de todos los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso de la Nación.La fecha fue elegida por el presidente Mauricio Macri, quien reunirá a los aspirantes al parlamento para tomar una foto grupal y transmitir el discurso de campaña del oficialismo que, como se publicó en LaTecla.Info, estará centradO en la obra pública y el no deseo de “volver al pasado”.Previo al lanzamiento, el mandatario nacional pidió reunir a los principales referentes del PRO para una última pincelada. Según pudo saber LaTecla.Info, será el próximo viernes 16 de junio en Pilar, donde se lleve a cabo una reunión del Consejo Directivo Nacional, donde estarán el presidente del partido Humberto Schiavoni; la vicepresidenta primera y jefa de bloque del PRO en el Senado, Laura Rodríguez Machado (Córdoba); y la vicepresidenta segunda y diputada nacional Anita Martínez (Santa Fe).También se espera la presencia de funcionarios nacionales y principales armadores de Cambiemos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.En tanto, para el cónclave del 30 podrían sumarse los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), además de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, a modo de demostración de “unidad” de todos los espacios que integran la alianza.Pero más allá de eso, a pesar de tener una fecha de lanzamiento, en la Provincia aún no están definidos los candidatos y todo indica que no estarán confirmados antes del cierre de listas, previsto para el 24 de junio.No obstante, la danza de nombres está a la orden del día. Quien suena más fuerte es Esteban Bullrich, pero que parece tambalear. "Para ser un ministro nacional, tiene bajo conocimiento también. Más allá de que es el más conocido de los posibles candidatos, igualmente tiene bastante bajo conocimiento", expresó al respecto Fernando Larrosa, titular de la Consultora Ceis.Este lunes, el Presidente se mostró junto a la Gobernadora y Gladys González, titular de ACUMAR y posible figura para encabezar. Todo parece indicar que el gobierno está haciendo los deberes para saldar la cuenta pendiente que le queda para asegurar el triunfo de cara a los comicios de medio término.Además, según fuentes oficiales, estarían analizando la posibilidad de lanzar otros candidatos con distinto perfil, como el intendente de Pinamar, Martín Yeza, o el de Junín, Pablo Petrecca.