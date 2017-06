REDES SOCIALES

Furia radical: ni siquiera en segunda, que la "lakra" de Baradel no viaje

A la ex intendenta de Brandsen, Mirta Sargiotti, no le importó que el uno de Suteba haya aclarado que no había viajado en primera. Lo trató de "lakra inmunda"



El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, viajó el último viernes junto a una delegación de la CTA para participar en la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Suiza y durante el fin de semana se generó una gran polémica.



El sábado se viralizó en las redes sociales una foto donde se lo ve haciendo el check in a un vuelo con destino a Europa en primera clase y su respuesta no tardó en llegar.



Baradel compartió en Twitter la foto de su pasaje, donde se ve que viajó el viernes rumbo a Frankfurt en clase económica. Antes, por supuesto, las críticas más feroces, las cuales apuntaban a la "primera clase".



Todo empezó cuando Nacho Viale, el nieto de Mirtha, con emoticones de enojo y sorpresa y la frase "así estamos", publicó una foto una foto del uno de Suteba haciendo el check in del vuelo al lado de un mostrador de primera clase de Lüfthansa.



Luego, por ejemplo, el diputado nacional del PRO, Eduardo Amadeo, denunció: "Roberto Baradel, líder progresista de los docentes, viajó a Ginebra, a una reunión de la OIT, en Primera Clase".



Más tarde, ante la equivocación, legislador pidió perdón: "Baradel mostró su 'boarding pass' que demuestra que viajó en clase económica a Frankfurt. Pido disculpas".



Otro camino tomó la ex intendenta radical de Brandsen Mirta Sargioti, quien en una publicación de Facebook que mencionaba que el viaje de Baradel en primera había sido una simple "opereta", continuó en modo "ataque".



"Qué falso?" Si el impresentable de Baradel viajó!!! Lakra inmunda. En primera? En económica? Da lo mismo, él viajó! Chanta", señaló la dirigente boina blanca que hace un tiempo no es protagonista en el mundo de la política brandsense.



Vale recordar que en 2007 fue electa segunda Concejal por la UCR, acompañando en la lista a Rubén Piazza, que fuera de primer Conceal y Carlos García como Intendente.



En 2009, el Jefe Comunal renuncia para asumir una banca en Diputados provincial, quedando Piazza como nuevo jefe comunal. El 15 de Mayo de 2010, Piazza sufre un accidente cerebro vascular y Sargiotti se hizo cargo del Municipio de forma interina.



Luego de la muerte de Piazza, Sargiotti asumió de manera definitiva y ocupó el cargo hasta diciembre de 2011, cuando en su lugar asumió el peronista Gastón Arias, ganador de los comicios. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, viajó el último viernes junto a una delegación de la CTA para participar en la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Suiza y durante el fin de semana se generó una gran polémica.El sábado se viralizó en las redes sociales una foto donde se lo ve haciendo el check in a un vuelo con destino a Europa en primera clase y su respuesta no tardó en llegar.Baradel compartió en Twitter la foto de su pasaje, donde se ve que viajó el viernes rumbo a Frankfurt en clase económica. Antes, por supuesto, las críticas más feroces, las cuales apuntaban a la "primera clase".Todo empezó cuando Nacho Viale, el nieto de Mirtha, con emoticones de enojo y sorpresa y la frase "así estamos", publicó una foto una foto del uno de Suteba haciendo el check in del vuelo al lado de un mostrador de primera clase de Lüfthansa.Luego, por ejemplo, el diputado nacional del PRO, Eduardo Amadeo, denunció: "Roberto Baradel, líder progresista de los docentes, viajó a Ginebra, a una reunión de la OIT, en Primera Clase".Más tarde, ante la equivocación, legislador pidió perdón: "Baradel mostró su 'boarding pass' que demuestra que viajó en clase económica a Frankfurt. Pido disculpas".Otro camino tomó la ex intendenta radical de Brandsen Mirta Sargioti, quien en una publicación de Facebook que mencionaba que el viaje de Baradel en primera había sido una simple "opereta", continuó en modo "ataque"."Qué falso?" Si el impresentable de Baradel viajó!!! Lakra inmunda. En primera? En económica? Da lo mismo, él viajó! Chanta", señaló la dirigente boina blanca que hace un tiempo no es protagonista en el mundo de la política brandsense.Vale recordar que en 2007 fue electa segunda Concejal por la UCR, acompañando en la lista a Rubén Piazza, que fuera de primer Conceal y Carlos García como Intendente.En 2009, el Jefe Comunal renuncia para asumir una banca en Diputados provincial, quedando Piazza como nuevo jefe comunal. El 15 de Mayo de 2010, Piazza sufre un accidente cerebro vascular y Sargiotti se hizo cargo del Municipio de forma interina.Luego de la muerte de Piazza, Sargiotti asumió de manera definitiva y ocupó el cargo hasta diciembre de 2011, cuando en su lugar asumió el peronista Gastón Arias, ganador de los comicios.