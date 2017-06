FUE PRIMICIA DE LA TECLA

Cumbre de intendentes K confirma candidatura de Cristina: "Si Randazzo es loco, que se joda"

Tal como anticipó La Tecla.info, desde las 14 los jefes comunales que buscan consolidar la candidatura de la exmandataria como candidata a senadora nacional comenzaron a llegar al Instituto Patria. El camino de la Unidad como única alternativa posible es la premisa del encuentro. Máximo Kirchner forma parte del cónclave.

Los jefes comunales que apoyan la candidatura de CFK comenzaron a llegar al instituto Patria apenas pasada las 14 horas. Allí definieron las condiciones para sentarse a hablar con Florencio Randazzo.Los distintos intendentes que fueron llegando a la sede K, vertieron sus opiniones sobre la actualidad que vive el peronismo y se mostraron tajantes con respecto al escenario interno. PASO o Unidad es la cuestión pero para los alcaldes kirchneristas hay una sola vía posible: CFK al frente, el resto detrás.Así las cosas, Máximo Kirchner se sumó al cónclave en el Patria aunque prefirió no hacer declaraciones. Otras presencias en la sede por preferencia del espectro K, fueron los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Berazategui, Patricio Mussi; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz. También estuvieron dirigentes de fuerzas aliadas al FpV, como el radical, Leopoldo Moreau y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabattella. Además, el extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y exsecretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, forma parte de la reunión.En ese sentido, en diálogo con La Tecla, el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, señaló: “Nosotros tenemos el 97% del FpV unido y esa unidad corona a que CFK sea la candidata, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice el vecino de la Provincia. Dieciocho partidos políticos con sus respectivos congresos decidieron que Cristina sea candidata”.El ensenadense, se refirió además a las aspiraciones de Florencio Randazzo: “No sé quién lo manda, pero creo que si Randazzo sigue diciendo que se va a tirar de un décimo piso sin paracaídas, es loco; y si es loco que se joda, ¿ustedes creen que Randazzo puede compararse con Cristina? Dejémonos de joder”.Asimismo, otro de los intendentes que habló fue Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco) quien apoyó lo que dijo Secco: “Está corroborado que la unidad se ha consolidado en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires porque la mayoría de los dirigentes están bajo la misma idea y alineamiento, que es la conducción de Cristina. Los que pretenden una interna son absolutamente minoritarios”.Y agregó: “Estamos definiendo una postura común en la provincia de Buenos Aires sobre lo que queremos discutir, que es de qué manera colocamos hombres y mujeres que después no duden ante las presiones cuando hay que votar sobre decisiones que le pueden hacer daño al pueblo argentino”.Además, le dejó unas palabras a las pretensiones del chivilcoyano: “Hacer una PASO es ser funcional al oficialismo y a los grandes medios que quieren ver nuestro frente fracturado”.Por su parte, el jefe comunal de Moreno, Walter Festa, apuntó: “El enemigo es Mauricio Macri y todas las medidas económicas que él representa” y consideró: “A Crisitna la empuja la gente a raíz del camino que ha tomado el gobierno y es la dirigente que está inserta en el corazón de la gente”.Sobre una posible PASO impulasada por el exministro del Interior y Transporte, el morenense fue directo: “Esperemos que Randazzo no vaya por afuera”.A la salida de la cumbre, el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, fue tajante con el ex ministro de Transporte: "Randazzo está planteando la no unidad, hasta parecería que está orientado. No trabaja para la unidad, sino para una lista propia", dijo y agregó: "Nosotros no nos preocupamos por él".Además, se refirió al armado de las listas, y a las quejas de los intendentes por la falta de prioridad del territorio. "Se está charlando, igual yo estuve totalmente de acuerdo en el armado de las anteriores. Hay que ver cómo votaron cuando llegaron a las cámaras, porque muchos le votaron el presupuesto a Vidal, y otros que decían que no tenían que estar, quedaron firmes con las convicciones", afirmó.