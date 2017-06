PROVINCIA

Intuición en off de un viejo PJ-Pro: Randazzo va por afuera para ayudar a Vidal

La seguridad con lo que lo cuenta sorprende. Dice no saber, pero sí intuir. Un sector de peronistas que juega con Cambiemos da por seguro que no habrá internas en el PJ y que la única lista la liderará Cristina Fernández

"No es información, es intuición pura, pero no le erro", asegura la fuente, e insiste con que "Cristina no se va a quedar afuera de la elección, va a encabezar la lista de Senadores por la Provincia de Buenos Aires y va a salir segunda".Pese a que son varias las encuestas que la tienen en la cima, este viejo PJ le dice a La Tecla que "a CFK los votos no le van a alcanzar para ganar, pese a que va a estar por encima del 32 o 35 por ciento de los sufragios".Para tal afirmación, el ex legislador provincial manifiesta sin vueltas que el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, no va a jugar las PASO del FpV contra Cristina y no habrá posibilidad alguna de respetar aquello que "el que gana conduce y el que pierde acompaña"."Entonces, hay lista de unidad?", consultó La Tecla. Y la respuesta fue negativa. "Randazzo se va a presentar por afuera y va a sacar los siete puntos que le hacen falta a Cambiemos para que el triunfo no sea de Cristina", señala el dirigente del Conurbano que a las claras se muestra obnubilado con la figura de Vidal.Insiste, siempre en off, que lo que manifiesta es lo que lo lleva a pensar "la experiencia que me dan los años" y resalta que "el nombre de Alberto Fernández (Ex Jefe de Gabinete de CFK y jefe de campaña de Randazzo) es clave en esta ecuación".El porqué -siempre según lo manifestado por el vidalista del peronismo- tiene que ver con "la cercanía de Fernández al Grupo Clarín", situación que prefiere no explicar en detalles, aunque menciona al pasar "el caso Ciccone" y "la relación que tenía con Boudou".Mientras tanto, los randazzistas insisten en que el ex hombre de los trenes será candidato en las Primarias del Frente para la ViCtoria (si es que se denomina así el frente) y que la única manera de que haya una nómina de unidad es si CFK finalmente decide no presentarse y todos los K se encolumnan detrás de Randazzo."Acordate lo que dice este viejo peronista, Florencio va por afuera; es lo que nos sirve a nosotros, él lo sabe y le conviene. Si saca siete u ocho puntos, todos contentos", grita a modo de despedida, ya casi cuando pegaba el portazo; en este caso del auto y no partidario.