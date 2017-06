EMISARIOS

En la previa a la reunión donde definen postura, el kirchnerismo le habla a Randazzo: unidad o nada

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y el radical ultra K, Leopoldo Moreau, salieron a marcarle la cancha al chivilcoyano. Apelan a la lucha contra las políticas neoliberales de Cambiemos como variable de convencimiento: “Randazzo es un compañero” y “si expresa al peronismo va a hacer lo que más le conviene al peronismo”

Guste o no, ambas vertientes del peronismo tensionarán hasta el final el dilema de PASO o Unidad. Mañana se reúnen los intendentes kirchneristas para fijar postura definitiva sobre el término en los cuáles comenzarán a charlar con Florencio Randazzo pero distintos referentes K se encargaron de adelantar cuál será la postura de los alfiles que quieren la candidatura de CFK.Con distintos tonos, tanto el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, como el dirigente radical ultra K, Leopoldo Moreau, salieron a ponerle los cascabeles al gato y utilizaron como argumento supremo el horizonte electoral de luchar contra las políticas neoliberales que implementa Cambiemos.Así las cosas, Sujarchuk, abogó por "trabajar por la unidad" al tiempo que le dejó un mensaje a Randazzo: “Randazzo es un compañero y si expresa al peronismo va a hacer lo que más le conviene al peronismo”."Hoy la elección es para ponerle un límite al gobierno nacional y la que mejor expresa ese límite es Cristina. Este año no se vota presidente, se votan legisladores y quienes nos oponemos a las políticas que está llevando adelante tenemos que tener un rol central en ponerle un freno. Ella es la que mejor expresa esta idea y por eso debe ser la candidata de nuestro espacio", consideró en una entrevista para Página 12.Y agregó: "Los dirigentes tenemos que saber interpretar que este momento requiere de generosidades y no ser mezquinos. Que los que somos parte del sistema de organización política del peronismo trabajemos para el conjunto y no para las aspiraciones individuales".Por otra parte, quien también salió a emitir para el kirchnerismo fue un aliado radical: Leopoldo Moreau. El dirigente boina blanca y aseveró que quienes tiene deseos de PASO, "quieren transformar lo que podría ser un gran plebiscito en agosto contra las políticas de Macri, en una jornada contra Cristina Kirchner, el peronismo y el movimiento popular".En una entrevista a radio Del Plata, Moreau profundizó: "Es necesario que el macrismo sea derrotado por la sociedad argentina antes que Macri derrote a la sociedad. Eso en la Provincia tiene una traducción muy sencilla: la unidad del movimiento popular argentino, alrededor de la candidatura y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner".Por último, y aunque sin nombrarlo, el aliado radical que tiene CFK trazó un paralelismo histórico que ubicó a Randazzo como el caballo de Troya del peronismo y dejó flotando en el aire la suspicacia por lo que podría llegar a considerarse una nueva traición del chivilcoyano: "El caballo de Troya funcionó por una sencilla razón. Porque la ciudad de Troya le abrió las puertas para que lo metieran adentro".