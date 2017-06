PROVINCIA

Se atendieron más de dos mil casos de delitos graves y de trata en un año

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Provincia, tomó intervención en 2.428 casos, de los cuales 1.889 fueron delitos graves y 539 casos de trata de personas, desde el lanzamiento del Plan Integral de Asistencia a la Víctima, en el mes de julio de 2016.

Los datos se desprenden del “Informe sobre Políticas de Asistencia a la Víctima” de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que da cuenta de la información estadística sobre las políticas de asistencia a la víctima de enero de 2016 a marzo de 2017."Este programa para nosotros es un paso más del plan integral de seguridad. Brindar seguridad no es solamente prevenir el delito, perseguir al que comete un delito, sino también llegar al día siguiente, cuando el delito no se pudo evitar, porque el Estado tiene que acompañar y asistir a la víctima", puntualizó el ministro de Justicia Gustavo Ferrari.Con ese objetivo es que, en ese período, se pusieron en marcha 17 nuevos Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a Justicia (CAVAJ) en los distritos de Pilar, Morón, San Fernando, Pergamino, Quilmes, Dolores, Azul, Mercedes, Moreno, San Nicolás, Pinamar, Necochea, Ezeiza, Berisso, Tandil, y en las cercanías a las estaciones de tren de Once y Constitución, mientras que se fortalecieron los 8 ya existentes en la Provincia.Los CAVAJ son dispositivos creados por el Ministerio de Justicia para brindar una asistencia integral a las víctimas del delito mediante el trabajo conjunto de un equipo técnico interdisciplinario, conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Desde estos espacios, se busca reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten a la víctima, y evitar los procesos de revictimización durante los procesos judiciales.Puntualmente, desde el lanzamiento del Plan Integral de Asistencia a la Víctima, en estos centros se asistieron y contuvieron a 1.889 víctimas de delitos graves que sucedieron en la provincia de Buenos Aires; la mayor parte de ellos se trató de homicidios, en un 29%; violencia de género, en un 21%; abuso sexual, en un 10%; y femicidios, en un 4%.“La mirada centrada en las víctimas es para la Gobernadora María Eugenia Vidal una política prioritaria, por lo que, al mismo tiempo de reforzar todo lo vinculado a asistencia, se está trabajando, además, en reformas procesales para la participación de la víctima en el proceso penal y en la ejecución de la pena ", concluyó Ferrari.