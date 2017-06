CONCLAVE K

Cumbre de intendentes K: se define la candidatura de Cristina, de la unidad o contra Randazzo

Según pudo saber La Tecla.info, este martes a las 14 se darán cita los jefes comunales que buscan consolidar la candidatura de la exmandataria como candidata a senadora nacional. El único tema serán las elecciones.

A menos de 20 días de la presentación de las listas de candidatos, los intendentes que buscan consolidar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner se reunirán en el Instituto Patria para avanzar en el armado electoral.Según manifestó a La Tecla.info uno de los convocados al cónclave, el encuentro será entre los dirigentes con responsabilidad territorial y no participará la ex mandataria.Además, varios de los jefes comunales buscarán tener un manto de claridad sobre el andar electoral y el posicionamiento de Cristina. Es que, la intención de Florencio Randazzo de jugar en las PASO, apura los tiempos para los alcaldes que buscan llegar al 24 de junio con el panorama lo más claro posible.Uno de los puntos claves para los intendentes es que, según pudo saber La Tecla, los hombres de peso del kirchnerismo avanzaron en los últimos días en la consolidación de la búsqueda de consenso para obtener los avales a la candidatura de Cristina.Vale destacar que en la última semana, uno de los intendentes que oficia de vocero de CFK y del grupo, Mario Secco de Ensenada, mantuvo una serie de reuniones con las 18 agrupaciones políticas que conforman el Frente para la Victoria. Entre ellas, sectores radicales como el Movimiento Alfonsinista, Forja, y territoriales como Miles, Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande y más.Asimismo, fue el diputado nacional Máximo Kirchner quien convocó a los concejales bonaerenses alineados a CFK para consolidar el rumbo y suma adeptos a la candidatura de la exmandataria.En ese sentido, desde el anuncio de Cristina y sus intenciones de abogar por la unidad del peronismo y ofrecer su candidatura como propulsora de dicha unidad, el kirchnerismo ha profundizado las charlas para consolidar el liderazgo de la ex mandataria.Además, en el último fin de semana la Séptima sección, la Primera y la Tercera, hicieron públicos diferentes documentos en claro respaldo a CFK y la consolidación de un “frente del campo nacional y popular”.Cabe destacar que en paralelo a los encuentros del kirchnerismo, el Partido Justicialista buscó cerrar filas con el randazzismo pero el encuentro no llegó a buen puerto. Tal como informó en su momento La Tecla.info, desde el sector ligado al exministro del Interior, manifestaron que dicha reunión “fue aburrida”. Similar postura expresaron desde el grupo de alcaldes, que sostuvieron que “no se avanzó en nada”.Es que, los alfiles de Florencio Randazzo fueron al encuentro con la intención de ratificar las PASO, no solo a nivel nacional, sino también en las seccionales y en las comunales. Mientras que del otro lado las postura fue mantenerse firme y buscar la unidad con Cristina a la cabeza.Así las cosas, el encuentro de este martes tendrá como meta acercar novedades a los alcaldes que quieren consolidar la candidatura de Cristina.