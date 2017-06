RECORRIDA

Con total hermetismo, Macri visitó el Conurbano junto a Vidal y Gladys González

En una visita con más seguridad de lo habitual y sin informar previamente el lugar escogido, el Presidente se mostró en San Vicente con la Gobernadora y con quien gana terreno para ser la número uno de la lista.

Mientras los rumores indican que Esteban Bullrich cae en las encuestas, Vidal y Macri se mostraron con Gladys González, quien suena cada vez con más fuerza como cabeza de lista de senadores nacionales por la Provincia.En definitiva, el Presidente visitó esta mañana el basural a cielo abierto de la ruta 58, que está proceso de ser limpiado, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Mauricio Gómez y el titular del OPDS, Ricardo Pagola. Junto a los funcionarios estuvo presente la titular del ACUMAR, Gladys González que cada vez gana más terreno para ser la cabeza de lista de Cambiemos.Hubo un total hermetismo acerca de la visita de Macri y un despliegue policial inusitado para garantizar la seguridad del Presidente. Inclusive, según informaron medios locales, los funcionarios municipales no estuvieron autorizados a pasar al lugar de la recorrida por “La Cava”.En diálogo con El Diario Sur, Gómez dijo que se trata de "un momento histórico para San Vicente, en el que después de 20 años nos vamos a deshacer de este basural”.Vale destacar que la visita a un distrito como San Vicente no es una casualidad, ya que, tal como anticipó La Tecla, es uno de los puntos escogidos por el peronismo de la Tercera sección para ir a jugar fuerte en las elecciones. Es que, la gestión comunal no trasciende los mejores días y por ello buscarán recuperar el terreno perdido hace 18 meses.De esa manera, los líderes del oficialismo buscan fortalecer al espacio donde muestran las falencias de gestión más importantes y mejorar las condiciones de cara a las elecciones de medio término.