ESCENARIOS

“Hay dos grandes internas, una en el peronismo y otra en Cambiemos”

Así lo aseguró el consultor Ricardo Rouvier en conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7). Igualmente, manifestó que la puja en el oficialismo no amenaza con producir un quiebre.

El titular de Rouvier & Asociados, Ricardo Rouvier, conversó con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) y se refirió al panorama electoral, el cual manifestó que no está definido aún y son muchas las especulaciones.En ese marco, sostuvo que “lo que está firme es la intención de Florencio Randazzo y Julián Domínguez de presentarse a las PASO a competir”. Y profundizó: “todavía no está claro respecto a como sería la confrontación, con que lista, si la expresidenta se va a presentar o no, si habrá una lista afín al kirchnerismo”.De esa manera, el especialista en sondeos de opinión pública manifestó que, la interna del pejotismo no está sola, sino que “hay dos grandes internas que se van a ver en el proceso electoral, una es la del peronismo y la otra en Cambiemos”.“En el oficialismo, por el momento se desenvuelve sin peligro de ruptura en la alianza entre el PRO y la UCR”, advirtió y agregó que “obviamente el radicalismo, teniendo en cuenta que tiene menos cargos que el PRO, y menos poder, va a pedir más espacio, más poder interno, más presencia y representación”.En la misma sintonía, señaló que “es una puja de poder que no corre ningún peligro por el momento, pero sin dudas las tensiones se van a vivir y mucho más acercando a las elecciones”.