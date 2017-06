ENCUESTA

La polarización se asienta: el PJ y Cambiemos ante un empate técnico, sólo si juega CFK

Una encuesta elaborada por M&R Asociados reveló que la fórmula CFK-Scioli suma casi la misma cantidad de votos que el binomio Bullrich-Manes. La diferencia a favor de Cambiemos crece con la ausencia de participación de la ex presidenta.

La consultora M&R Asociados, integrada por Gustavo Marangoni, reveló que la polarización entre el peronismo y Cambiemos está cada vez más asentada en la Provincia.Según la última encuesta, dada a conocer este domingo, dio cuenta de un “empate técnico” entre el binomio CFK-Scioli y Bullrich-Manes, con una mínima ventaja por sobre el oficialismo.Mientras la fórmula integrada por el ministro de Educación y el neurocientífico suma 33,5 por ciento; la compuesta por la ex presidenta y el ex gobernador registró un 33,1 por ciento de intención de votos.Ante este escenario, la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer reúne el 17,1 por ciento, el peronismo “no K” de Florencio Randazzo y Julián Dominguez apenas supera el 5 por ciento.Distinto es el escenario político si Cristina Fernández de Kirchner decide no jugar en las próximas elecciones y, en su lugar, la fórmula del PJ fuera Magario-Insaurralde. En este sentido, la victoria de Cambiemos sería más contundente, con 34,2 por ciento.Si bien el caudal de votos no se acrecienta demasiado, sí lo hace la diferencia con el peronismo, puesto que el binomio compuesto por la intendenta de La Matanza y el jefe comunal de Lomas de Zamora sumaría 28,7 por ciento.Es decir, perdería casi 5 puntos de los cuales un puñado migraría a Massa-Stolbizer (17,7), otro a Randazzo-Domínguez (6,4) y el restante al grupo de indecisos.Ante este panorama, la duda interna en el peronismo sobre “Cristina si o no” inclinaría la balanza hacia un si, siempre y cuando desde el justicialismo se desee vencer a Cambiemos en las urnas. Al menos, así lo deja en claro la encuesta de M&R Asociados.Lo cierto es que todos, absolutamente todos hablan de polarización. Faltan 19 días para el cierre de listas y que se devele el mayor misterio de las PASO, faltan 19 días para saber si CFK será candidata o no. A partir de ese momento, se sabrá si la polarización es tal y a quien le conviene en realidad. Aunque la definición estará recién el 13 agosto pasadas las 21 horas.